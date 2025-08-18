Hamás aceptó una tregua de 60 días en Gaza tras la mediación de Egipto y Qatar

El grupo islamista Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego por 60 días en la Franja de Gaza , impulsada por Egipto y Qatar , que también contempla un intercambio de prisioneros. La decisión llega tras 22 meses de guerra y más de 62 mil muertos, mientras Israel todavía debe responder a la iniciativa.

En un comunicado citado por el diario palestino Filastín, Hamás confirmó que aprobó la propuesta de Egipto y Qatar: “ Hamás y las facciones palestinas anuncian su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y qataríes ”.

Por su parte, el vocero del Gobierno de El Cairo, Diaa Rashwan , advirtió que ahora “ la pelota está del lado de Israel ”. También destacó que Estados Unidos tuvo un rol relevante, ya que el esquema del acuerdo se basó en su postura.

La respuesta del grupo islamista coincidió con masivas marchas en Tel Aviv , donde cientos de miles de ciudadanos reclamaron el fin de la guerra y la liberación de los rehenes retenidos por Hamás. La presión sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu crece en medio de advertencias de la ONU sobre el riesgo de “ hambre generalizada ” que afecta a más de dos millones de palestinos en Gaza.

En la convocatoria, manifestantes exhibieron pancartas y fotografías de los cautivos. La agencia AFP citó a Shahar Mor Zahiro, familiar de un rehén fallecido, quien lanzó un duro mensaje a Netanyahu: “Terminaremos con un mensaje directo al primer ministro Benjamin Netanyahu: si usted invade partes de Gaza y los rehenes son asesinados, lo perseguiremos a usted en las plazas de los pueblos, en los mitines electorales, todo el tiempo y en todo lugar”.

La Autoridad Palestina anunció la reactivación de un comité temporal para administrar Gaza

La Autoridad Palestina anunció que reactivará un "comité temporal" encargado de administrar los asuntos internos de la Franja de Gaza, en el marco de un "gobierno palestino de referencia". El primer ministro Mohamed Mustafa afirmó que la medida busca reforzar la gestión de los servicios básicos y consolidar la unidad de las instituciones palestinas en la región.

Durante su visita al lado egipcio del corredor de Rafá, Mustafa, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores Badr Abdelatty, explicó que "pronto anunciaremos la creación de un comité para gestionar los asuntos de la Franja de Gaza". El funcionario aclaró que el comité "no trata de una nueva entidad política", sino que representa una "reactivación" de las instituciones palestinas, reafirmando que Gaza es "parte integral del Estado de Palestina".

El primer ministro subrayó que la medida responde al compromiso de la Autoridad Palestina de brindar servicios básicos a la población, que en los últimos dos años sufrió . "Esta guerra debe terminar, y el continuo sufrimiento diario de la gente en busca de alimentos, agua y medicinas y el desplazamiento constante son una vergüenza para el mundo y la humanidad", declaró Mustafa.