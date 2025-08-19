Qatar presiona a Israel por un alto el fuego en Gaza, pero Benjamín Netanyahu mantiene su postura







La iniciativa, mediada por Egipto y apoyada por Estados Unidos, fue aprobada por Hamás e incluye intercambio de prisioneros, ingreso de ayuda humanitaria y negociación de un cese de hostilidades.

La propuesta incluye el intercambio de prisioneros, el ingreso de ayuda humanitaria y el compromiso de negociar un alto el fuego definitivo; la decisión final ahora depende del gobierno de Benjamin Netanyahu.

Qatar intensifica sus esfuerzos para que Israel acepte un alto el fuego en la Franja de Gaza, con una tregua inicial de 60 días, liberación parcial de prisioneros y rehenes, ingreso de ayuda humanitaria y el compromiso de negociar un cese definitivo de hostilidades. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu dejó en claro que solo considerará la propuesta si se logra la liberación inmediata de todos los rehenes, rechazando cualquier tipo de acuerdo por etapas.

Fuentes israelíes confirmaron que el borrador presentado por Qatar está siendo evaluado, pero las primeras señales fueron negativas. “Nuestra política no cambió”, afirmó un funcionario, y agregó que el Ejecutivo continúa con la “fase final y decisiva” contra Hamás, que incluye tomar el control de la ciudad de Gaza y de los campos de refugiados circundantes. Actualmente, se estima que unos 50 rehenes permanecen cautivos, de los cuales una veintena siguen con vida.

Hamás aceptó el acuerdo y aguardan por la respuesta de Israel La iniciativa mediada por Qatar y Egipto cobra fuerza tras 22 meses de guerra y más de 62 mil muertos en la región. Hamás y otras facciones palestinas ya anunciaron su aprobación al plan, que también contó con el respaldo de Estados Unidos, y destacaron que se congelarán las actividades del brazo armado del grupo, aunque sin desarmarlo.

En un comunicado citado por el diario palestino Filastín, Hamás confirmó que aprobó la propuesta de Egipto y Qatar: “Hamás y las facciones palestinas anuncian su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y qataríes”.

La presión sobre Israel también se refleja en las calles de Tel Aviv, donde cientos de miles de manifestantes exigieron el fin del conflicto y la liberación de los rehenes. Entre las pancartas y fotografías de cautivos, familiares lanzaron advertencias directas a Netanyahu: “Si usted invade Gaza y los rehenes son asesinados, lo perseguiremos en plazas y actos electorales, todo el tiempo y en todo lugar”, dijo Shahar Mor Zahiro, familiar de un rehén fallecido.

En paralelo, la crisis humanitaria en Gaza sigue profundizándose. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que Israel estaría conduciendo a civiles hacia zonas todavía bajo bombardeo, mientras que cientos de camiones cargados con alimentos y medicinas permanecen bloqueados en el cruce de Rafah, a la espera de autorización. Además, Netanyahu abrió otro frente diplomático al acusar al presidente francés, Emmanuel Macron, de “alimentar el antisemitismo” con sus declaraciones a favor del reconocimiento de un Estado palestino. Desde París, el ministro de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, rechazó las acusaciones y afirmó que Francia “no recibe lecciones de nadie en la lucha contra el antisemitismo”, advirtiendo que este fenómeno no puede ser utilizado como herramienta política.