El embajador británico sobre la relación entre el Reino Unido y la Argentina por Malvinas: "Hay días buenos y días no tan buenos" + Agregar ámbito en









El diplomático David Cairns se refirió al vínculo bilateral en medio de las tensiones por la soberanía del archipiélago y el proyecto petrolero Sea Lion.

La cita en la sede diplomática británica reunió a autoridades y referentes en medio de la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion y el viaje de la princesa Ana a las islas.

El embajador del Reino Unido en la Argentina, David Cairns, reconoció este jueves que el vínculo entre ambos países atraviesa altibajos en medio de un nuevo foco de fricción por la cuestión Malvinas. Al explicar esa dinámica, comparó los lazos entre naciones con los vínculos personales para explicar que la relación alterna momentos favorables con etapas más complejas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La postura del embajador surge luego de que la administración de Javier Milei tildara de “provocación” el viaje de la princesa Ana al archipiélago. A ese episodio se suma el rechazo argentino al proyecto petrolero Sea Lion, cuestionado por operar de manera unilateral e ilegítima en zonas marítimas en disputa.

David Cairns habló de la conmemoración británica por los 45 años de la guerra de Malvinas Al abordar ese escenario, Cairns declaró que "hay días buenos y días no tan buenos" comparando los vínculos entre naciones con las relaciones personales, donde conviven etapas favorables con momentos de mayor fricción. El embajador evocó el bicentenario de vínculos bilaterales celebrado el año pasado y remarcó la importancia del próximo aniversario por cumplirse 45 años de la guerra de 1982.

Cairns señaló que las actividades británicas por el aniversario se realizarán “con respeto y sensibilidad” junto a veteranos y familiares de los caídos de ambos lados, con el objetivo de “fortalecer y promover la consideración y amistad”.

Cómo fue el evento por el cumpleaños del rey Carlos III El discurso tuvo lugar este jueves en la sede de la embajada británica en Buenos Aires durante la celebración por el cumpleaños del rey Carlos III. En ese encuentro, el diplomático agradeció especialmente la presencia de integrantes de la Comisión de Familiares de Caídos argentinos en Malvinas.

Hacia el cierre de su discurso, el diplomático recordó que es el embajador número 56 del Reino Unido en el país y ratificó su voluntad de seguir trabajando para afianzar los lazos bilaterales. “Yo estoy convencido de que vamos a disfrutar más días buenos que días no tan buenos”, sostuvo con optimismo sobre el futuro del vínculo.

Temas Malvinas