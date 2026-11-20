Atlantic Records y Rockstar Games han lanzado oficialmente el muy anticipado Grand Theft Auto VI: The Album, la banda sonora oficial de la evolución más inmersiva de la innovadora saga Grand Theft Auto hasta la fecha: Grand Theft Auto VI.
"Grand Theft Auto VI: The Album": Todas las canciones que forman parte de la banda sonora del videojuego
Justice, Keith Richards y Lana del Rey son parte del listado de artistas que capturan la energía eléctrica del mundo creado por Rockstar Games.
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Las 34 canciones originales del álbum capturan la energía eléctrica del mundo de Vice City y Leonida en Grand Theft Auto VI, con una lista de artistas que desafía los géneros y reúne a las figuras más destacadas y emocionantes del mundo, incluyendo a Justice, Keith Richards, Playboi Carti, Lana Del Rey, Don Toliver, Dua Lipa, JENNIE, JHAYCO, Zara Larsson, Gunna, Burna Boy, Travis Scott, Fuerza Regida, Cardi B y más. Grand Theft Auto VI : The Album ya está disponible en todas las plataformas de streaming.
Grand Theft Auto VI: The Album llega junto a la próxima evolución de las innovadoras estaciones de radio del juego, la banda sonora dinámica y los puntos de contacto musicales que anclan la serie.
Disponible en todas partes ahora, la banda sonora se lanza con múltiples opciones en vinilo y CD, incluidas tres exclusivas de Atlantic Records: un vinilo de edición limitada relleno de líquido, una edición en vinilo salpicado y un CD en caja jewel case, cada uno con un arte y diseño de empaque exclusivos que evocan el estilo icónico de Grand Theft Auto VI, además de varias exclusivas para tiendas como Blood Records, Best Buy, Walmart, Amazon, Barnes & Noble, Target, Urban Outfitters y tiendas independientes de discos, cada una con un diseño de prensado en vinilo y póster distintivos.
Lista oficial de canciones de Grand Theft Auto VI: The Album
- Starting From Zero (feat. Michael McDonald) - Justice
- That's It (feat. Future & Metro Boomin) - Yung Lean
- AHH YEA - Playboi Carti
- RHYNO - Travis Scott
- Sexy Magic - CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., Etienne de Crécy
- Flower In A Hurricane (feat. Tame Impala, SZA & King Gizzard & The Lizard Wizard) - Justice
- Go Easy - Dua Lipa
- Last Thing You Need - Morgan Wallen
- X - JHAYCO
- Suzuki - Fuerza Regida
- Macacoa 2000 - Rauw Alejandro
- Dance With Me (feat. elkan) - A Boogie Wit da Hoodie
- Bigger - Burna Boy
- COUNT UP - Gunna
- Let's Rock - Kodak Black & Don Toliver
- WAKIN UP FLEX - Young Thug
- IKYFL - Tee Grizzley
- TF? - Don Toliver
- Don’t Chart - Cardi B
- GMA - JT
- Power Trip - JENNIE
- Blood In Your Eyes - Tove Lo
- Fast Emotion - Zara Larsson
- Sweet Like Candy - Camila Cabello
- Only One - Fcukers
- Sandunguea - Arca
- TRDWFE - Rina Sawayama
- All Again - Rose Gray
- Crazy For You - Lana Del Rey
- Largate - Kali Uchis & Helado Negro
- NO ME BUSQUES - Omar Apollo
- Bright Lights, Big City - Keith Richards
- Stone Kold Krazy Luuv - Jesse Johnson & DM-FunK
- Overtown Lights - Stanley Clarke, Yussef Dayes & Robert Glasper
Grand Theft Auto VI: The Festival
Para celebrar el histórico debut del juego, artistas seleccionados subirán al escenario para una celebración de lanzamiento única: Grand Theft Auto VI: The Festival, programado para este sábado 21 de noviembre en Mana Wynwood en Miami. La alineación repleta de estrellas del festival incluye a artistas de la banda sonora como Travis Scott, Cardi B, CA7RIEL & Paco Amoroso, Metro Boomin, Rauw Alejandro, Justice, Kodak Black y Fcukers.
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