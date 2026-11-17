Cancillería rechazó el despliegue de actividades de la representante de la Casa real británica al enclave del Atlántico Sur. Además, le reclamaron al gobierno británico que retome las negociaciones por la soberanía.

La princesa Ana de Gran Bretaña viajó a las Malvinas en medio de las tensiones con Argentina.

El Gobierno manifestó su rechazo y calificó como una provocación a las actividades que la princesa Ana de Gran Bretaña lleva adelante en las Islas Malvinas . Además, pidieron al Reino Unido que retome las negociaciones sobre la soberanía del enclave del Atlántico Sur. En paralelo, se aguarda por el fallo del Tribunal del Mar sobre la explotación de hidrocarburos en el mar circundante.

En un comunicado difundido este martes por la noche, Cancillería se pronunció contra el despliegue de la representante de la Casa real británica al asegurar que se llevan a cabo "en ejercicio de la ocupación ilegal" que la nación europea mantiene sobre las islas del archipiélago y los espacios marítimos circundantes.

Dicha visita oficial "constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas" , cuestionaron desde el ministerio que conduce Pablo Quirno.

Las acciones extractivistas llevaron a que la Argentina iniciara un arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y que, en paralelo, solicitase medidas provisionales ante el Tribunal del Mar , el cual dará a conocer su decisión en un fallo que se publicará el 28 de noviembre.

"La República Argentina llama una vez más al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) y demás resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité Especial de Descolonización", agregaron desde el gobierno nacional.

Por último, enfatizaron respecto del incumplimiento del gobierno británico a las resoluciones de la ONU. "Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en esos archipiélagos, que son parte integrante de la República Argentina", cerraron.

Pablo Quirno advirtió sobre el plan petrolero británico en Malvinas: "No vamos a permanecer impasibles"

Días atrás, el canciller Pablo Quirno defendió la decisión de llevar al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y advirtió que el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, podría provocar daños irreversibles antes de que el tribunal arbitral esté en condiciones de intervenir.

“No vamos a permanecer impasibles mientras pretenden apropiarse de nuestros recursos naturales”, escribió Quirno en una columna de opinión publicada en La Nación. Allí detalló la estrategia del Gobierno frente al proyecto de la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que, según indicó, prevé 23 pozos y 35 años de producción con licencias otorgadas por el Reino Unido que la Argentina considera ilegales.

El canciller destacó que es la primera vez que la Argentina y el Reino Unido se enfrentan ante un tribunal internacional por un asunto vinculado con la cuestión Malvinas. También reclamó que el Congreso acelere el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y aseguró que el Gobierno continuará con los procedimientos sancionatorios y las acciones penales contra las compañías y sus directivos.

La Argentina inició el arbitraje contra el Reino Unido el 28 de septiembre y el 13 de octubre solicitó medidas provisionales al tribunal con sede en Hamburgo. En las audiencias del 10 y 11 de noviembre, la delegación argentina sostuvo que hace falta una protección urgente mientras se constituye el tribunal arbitral que examinará el caso de fondo.