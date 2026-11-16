Con un proyecto de ley buscan bautizar una calle o espacio público porteño con su nombre. El piloto del Grupo 5 de Caza Douglas A-4B Skyhawk protagonizó con arrojo y valentía seis misiones de combate en 1982 y en todas regresó invicto. Es uno de los pilotos heroicos de Malvinas. Falleció en octubre pasado a los 70 años.

Una iniciativa busca que nombrar a una calle o un espacio público de la Ciudad de Buenos Aires con el nombre del comodoro (R) Carlos Alfredo Rinke , veterano de guerra de Malvinas . El piloto, recordado por su apodo "Numeral de Hierro", falleció el 28 de octubre a los 70 años.

Padre de cinco hijos, formó una familia que también incluye a doce nietos. Su fallecimiento se produjo en Córdoba, después de una dura lucha contra la leucemia y de recibir un trasplante de médula ósea, cuya donación realizó su hijo Lucas Rinke.

Su despedida contó con honores militares en el ámbito de la Guarnición Aérea Córdoba, acompañado por familiares y camaradas de la Fuerza Aérea Argentina.

El homenaje propuesto busca reconocer la trayectoria militar, el valor en combate y el compromiso con la Patria de quien fuera uno de los protagonistas de las operaciones aéreas de la Fuerza Aérea Argentina durante la Guerra de Malvinas de 1982. En este sentido ya hay un ante proyecto de ley en la Legislatura porteña, pero en el que se busca sancionar un reconocimiento a su trayectoria.

La actual iniciativa tiene por objeto elevar al Palacio de la calle Perú un proyecto de ley que tiene otro objetivo: designar con el nombre de "Comodoro (R) VGM Carlos Alfredo Rinke" a una arteria o espacio público de Buenos Aires que reúna las condiciones legales y administrativas correspondientes.

Para ello, sus impulsores proponen exceptuar transitoriamente el artículo 5 de la ley 83 que regula la asignación de nombres a espacios públicos y prohíbe homenajear a personas antes de cumplidos diez años de su fallecimiento.

El proyecto es empujado por su familia y por los compañeros de Rinke. "Este gesto representa mucho más que un reconocimiento individual. Significa incorporar a la memoria urbana de la Ciudad el testimonio de una generación de argentinos que defendió nuestra soberanía nacional en las Islas Malvinas", destacan.

Resaltan además que lograr que una calle o un espacio público lleve el nombre de Rinke "significa también transmitir a las nuevas generaciones valores que merecen perdurar: el coraje, la camaradería, el espíritu de sacrificio, la vocación de servicio, el profesionalismo y el amor por la Patria".

Carlos Rinke, el Numeral de Hierro

Rinke nació en Buenos Aires el 17 de febrero de 1956 y se formó en la Escuela de Aviación Militar. Integró el Grupo 5 de Caza y combatió a bordo de los cazabombarderos Douglas A-4B Skyhawk. Durante la guerra de Malvinas, realizó seis misiones de combate contra la flota británica, regresando sano y salvo de todas ellas.

Su bautismo de fuego sucedió el 1º de mayo de 1982, durante el inicio de las operaciones aéreas de combate de la Fuerza Aérea Argentina. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentra su participación en las operaciones aéreas del 25 de mayo de 1982. Como integrante de la Escuadrilla Vulcano, formó parte del ataque que culminó con el hundimiento del destructor británico HMS Coventry.

Asimismo, el 8 de junio de 1982 integró la Escuadrilla Dogo durante el ataque a los buques británicos Sir Galahad y Sir Tristram en Bahía Agradable, una de las acciones más contundentes de las fuerzas argentinas durante el conflicto. Y el 21 de mayo voló sobre San Carlos como numeral del primer teniente Luciano Guadagnini, quien falleció durante el ataque a la fragata HMS Antelope.

El capitán Pablo Carballo (izquierda) y el teniente Carlos Rinke (derecha) atacan a la fragata inglesa HMS Broadsword (F88). Teniente británico Ben Davis.

El comodoro formó parte fundamental de la famosa escuadrilla encabezada por el entonces capitán Pablo Carballo, volando a escasos metros sobre el mar a más de 800 km/h para eludir radares e interceptores Sea Harrier. Realizó un total de 6 misiones de combate de las 505 salidas ejecutadas por la Fuerza Aérea, regresando con vida de todas.

"Su desempeño profesional, su arrojo y la confianza que inspiraba en sus compañeros le valieron el histórico apodo de «Numeral de Hierro», con el que trascendió dentro y fuera de la institución", recuerdan sus familiares, amigos y compañeros en el comunicado.

Más allá de sus condiciones como piloto de combate, Rinke fue un hombre profundamente comprometido con sus camaradas, su familia y sus convicciones espirituales.

Afrontaba sus misiones rezando el rosario y, después de la guerra, dedicó parte de su vida a brindar conferencias y compartir sus experiencias, destacando siempre el valor de sus compañeros y recordando especialmente a quienes no regresaron. Una de sus expresiones más conmovedoras sintetiza el sentimiento de los combatientes: "Salir con un compañero y volver sin él… eso no se olvida".

Tras conocerse la noticia de su muerte, diferentes figuras de la política nacional expresaron sus condolencias. El exministro de Defensa Luis Petri recordó al piloto en sus redes sociales y escribió: "Hasta siempre, Numeral de Hierro". Y detalló las maniobras del piloto: "Al ras del mar, a 800 km/h, con un Rosario rezado antes de despegar".

La vicepresidenta Victoria Villarruel también manifestó su pésame. "Hoy me toca despedir con profundo dolor y emoción al comodoro Carlos Alfredo Rinke, uno de nuestros héroes de Malvinas, un Halcón que en 1982 arriesgó su vida por la Patria y por sus camaradas", publicó la funcionaria.

Ahora, sus compañeros y familiares buscan que la historia de Rinke, el Numeral de Hierro, transcienda más allá del paso del tiempo y quede guardada en la memoria viva de la Ciudad de Buenos Aires, designando a una calle o un espacio público con su nombre.