Malvinas: el Tribunal del Mar le puso fecha al fallo por el reclamo de Argentina para frenar Sea Lion

El camerunés Maurice Kamga, presidente del organismo, informó que darán a conocer la sentencia el 28 de noviembre. En los últimos alegatos, la delegación argentina pidió por la suspensión y cerró: "Es ahora o nunca".

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar anunció que el 28 de noviembre dará a conocer el fallo del caso Malvinas. El Gobierno presentó este miércoles los últimos alegatos y elevó formalmente una solicitud para suspender el proyecto extractivista Sea Lion.

Maurice Kamga, el presidente del organismo, fue el encargado de anunciar la fecha tras la última audiencia en Hamburgo, Alemania. De esta manera, y tal como se esperaba, los jueces se tomarán poco más de dos semanas para resolver sobre la causa.

Entre las posibilidades aparece que el Tribunal del Mar paralice el proyecto de la compañía hasta que se resuelva la disputa de fondo entre ambos países por la soberanía del archipiélago.

El miércoles, ante el Tribunal del Mar , la delegación argentina cerró la etapa de alegatos con una crítica a la postura del Reino Unido y reclamó la suspensión del proyecto extractivista . Además, insistieron en la competencia prima facie de la corte, el riesgo de perjuicio irreparable y la urgencia de un fallo provisional: "Es ahora o nunca" .

El especialista Marcelo Kohen, uno de los tres miembros del equipo argentino ante el Tribunal encabezado por la secretaria Legal y Técnica de Casa Rosada, María Ibarzabal, e integrado por Nico Schrijver, remarcó que la disputa por la soberanía "no transforma las áreas marítimas alrededor de las Malvinas en una especie de mar británico donde el Reino Unido sería libre de explotar recursos como le plazca”.

En idioma francés, uno de los idiomas aceptados por el Tribunal Internacional del Mar, cuestionó severamente al Reino Unido por pretender ejercer soberanía sobre la plataforma continental ignorando que es una cuestión aún no resuelta. Además, aclaró que no hay necesidad de que el Tribunal se expida sobre el tema de la soberanía para ordenar medidas provisionales que preserven los derechos de las partes.

Luego recordó que la Asamblea de la ONU pidió a las partes abstenerse de aplicar medidas unilaterales durante el proceso de descolonización. "Lo hizo cuando el Reino Unido comenzó a considerar la explotación de hidrocarburos", dijo Kohan desde el estrado del tribunal y añadió que si la soberanía está en disputa, también lo está el área marítima.

El profesor Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, tomó el estrado luego de Kohan para hablar del riesgo de daño irreparable que puede generar el proyecto. Dijo que el 10 de diciembre de 2025 cambió la situación del proyecto: Sea Lion pasó de la exploración a un programa concreto de explotación de hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles.

Schrijver cerró su exposición con una advertencia sobre la urgencia de la intervención del Tribunal. Explicó que una vez perforado el primer pozo el daño será irreversible.

En una sala colmada de tensión y bajo la atenta mirada de la delegación británica, se dirigió directamente a los jueces con una advertencia categórica: “Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo”, dijo y concluyó: "If not now, it will be never', es ahora o nunca".

La plataforma petrolera de Navitas Petroleum.

Argentina busca impedir el desarrollo de Sea Lion en Malvinas

La frase sintetiza uno de los ejes de la presentación argentina: evitar que el avance del proyecto Sea Lion genere un hecho consumado antes de que el arbitraje internacional pueda tratar la controversia de fondo. El desarrollo, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, contempla una explotación petrolera de largo plazo, con 23 pozos de producción y nuevas etapas proyectadas.

El planteo argentino no se limita a la disputa por la soberanía. También apunta a preservar los derechos sobre los recursos de la plataforma continental y a prevenir posibles daños al medio marino. "Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa", recalcaron desde la presentación nacional en la primera de las dos jornadas.

La delegación advirtió que el propio plan de contingencia de una de las compañías contempla la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días. En ese escenario, la Argentina podría verse obligada a coordinar una respuesta y afrontar las consecuencias ambientales de una actividad que no autorizó.