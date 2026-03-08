El exabrupto de Donald Trump sobre el español en la cumbre con líderes latinoamericanos: "Maldito idioma" + Seguir en









Durante una reunión con líderes de la región, el presidente de Estados Unidos lanzó una polémica frase sobre el idioma español que generó risas entre algunos asistentes y reavivó críticas por su tono hacia América Latina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un momento polémico durante una cumbre con mandatarios latinoamericanos al lanzar un comentario despectivo sobre el idioma español en medio de su discurso. El episodio ocurrió durante un encuentro regional realizado en Miami, donde participaron varios líderes de América Latina invitados por la Casa Blanca.

En ese contexto, Trump afirmó que no tiene intención de aprender español y lo expresó con una frase que rápidamente generó repercusiones. “No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo”, dijo ante la audiencia, aunque luego aclaró que no tiene problemas con otros idiomas y que prefiere apoyarse en intérpretes para comunicarse con los mandatarios extranjeros.

El mandatario también hizo referencia a las dificultades de traducción durante algunas conversaciones diplomáticas y comentó que, aun sin hablar otros idiomas, puede percibir cuando un intérprete no transmite correctamente su mensaje. Sus palabras provocaron risas entre algunos de los asistentes, entre ellos líderes de la región presentes en la cumbre.

La reunión formó parte de un encuentro regional en el que Estados Unidos buscó fortalecer la cooperación con gobiernos latinoamericanos en temas de seguridad y combate al crimen organizado. Sin embargo, el comentario del presidente estadounidense terminó captando gran parte de la atención mediática y generó críticas por el tono utilizado frente a dirigentes de países hispanohablantes.

