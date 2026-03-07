Javier Milei y Pablo Quirno se reunieron con Scott Bessent en la cumbre "Escudo de las Américas"

La reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos se dio en el marco del foro impulsado por Donald Trump que reúne a líderes de América Latina para coordinar acciones contra el crimen organizado y reforzar la seguridad regional.

Javier Milei y el canciller Pablo Quirno se reunieron con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

En el marco de su visita a Estados Unidos, el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno mantuvieron este sábado un encuentro con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent , durante la cumbre regional “Escudo de las Américas” que se desarrolla en Florida. Ambos funcionarios tuvieron un acercamiento importante y fluido durante el apoyo de Donald Trump al gobierno argentino durante 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este sábado la creación del “Escudo de las Américas” , una coalición regional destinada a coordinar acciones contra el narcotráfico, el terrorismo y la influencia geopolítica de China en América Latina. El encuentro se realizó en Miami y contó con la participación de Javier Milei , junto a otros once líderes de la región.

La iniciativa busca articular una estrategia conjunta entre distintos países del continente para enfrentar a los carteles de la droga y a organizaciones criminales vinculadas con redes terroristas.

“La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares” , sostuvo Trump durante su discurso, en el que remarcó la necesidad de fortalecer la cooperación hemisférica en materia de seguridad.

En su llegada a la conferencia de presentación, el Presidente subió al escenario y se reencontró con su par estadounidense. Ambos compartieron un saludo afectuoso, en el que incluso intercambiaron palabras.

La sintonía ideológica y la alineación de Casa Rosada con Washington no es novedad. Tras el estallido en Medio Oriente, Cancillería respaldó el accionar militar estadounidense y afirmó que el ayatolá Alí Jamenei era "una de las personas más malvadas, violentas y crueles de la historia de la humanidad.

En la conferencia de este sábado, Trump también le dedicó unas palabras al Presidente argentino, a quién agradeció su presencia: "Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría son amigos míos (...) el presidente de Argentina está aquí, muchas gracias por estar aquí".

Además de Milei, participaron del encuentro dirigentes y mandatarios de distintos países del continente, entre ellos Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Luis Abinader (República Dominicana), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Irfaan Ali (Guyana) y José Raúl Mulino (Panamá), entre otros. También asistieron dirigentes políticos como José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia de Chile en los próximos días.

Narcotráfico, Irán y seguridad regional

En un discurso de más de 30 minutos, el presidente estadounidense hizo un repaso por el año y medio de su gestión en política exterior. Sobre el inicio, remarcó la importancia de la nueva alianza de naciones, sellada este sábado: "Primera vez para el primer escudo de las Américas en la primera cumbre y es algo que es muy muy especial. Marcos (Rubio) trabajó muy fuerte en esto porque es un lugar muy importante para nosotros".

"En este día histórico venimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que están en nuestra región, tiene una de las cosas de las que hemos hablado entre bambalinas, la tasa de delincuencia, los carteles y los estamos atacando, y vamos a hacerlo de una manera más intensa", advirtió Trump.

En ese sentido, auguró que las naciones van "a hacer cosas increíbles" y resaltó la relevancia de la región para su país: "Cuando vemos nuestra región, que es muy importante, ha sido abandonada por Estados Unidos durante tantos años".

Según sostuvo, organizaciones como Hezbollah han financiado parte de sus actividades a través de redes vinculadas al narcotráfico en América Latina. El presidente estadounidense recordó, además, los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) en Buenos Aires, que la Justicia argentina atribuyó a la organización libanesa con apoyo del régimen iraní.

En ese contexto, Trump planteó la necesidad de establecer un sistema de cooperación militar y de inteligencia entre los países de la región para debilitar las redes vinculadas al terrorismo y al crimen organizado.

“La reducción del tráfico de drogas por vía marítima ya alcanza el 96%, pero todavía queda mucho por hacer para destruir completamente a estas organizaciones”, afirmó.