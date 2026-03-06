Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Israel lanza una amplio ataque a Beirut mientras Donald Trump exige gobernar Irán

Live Blog Post

Caos turístico en Medio Oriente: más de 11.000 vuelos cancelados desde el inicio de la guerra

avion airbus Archivo. El inconveniente aeronáutico comenzó con el estallido de la guerra el 28 de febrero de 2026. BBC

Cientos de miles de viajeros permanecen varados en Medio Oriente tras la cancelación masiva de vuelos provocada por la escalada militar en la región. Desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, más de 11.000 vuelos programados para despegar desde los principales aeropuertos de diez países fueron cancelados, de acuerdo con datos de Flightradar24.

Los registros de tráfico aéreo reflejan un escenario inusual: rutas prácticamente vacías en cielos que habitualmente concentran uno de los mayores volúmenes de vuelos del mundo. En paralelo, varios aeropuertos y aerolíneas del Golfo Pérsico suspendieron completamente sus operaciones regulares.

Hasta el 4 de marzo, al menos diez países habían cerrado total o parcialmente su espacio aéreo como consecuencia directa de los ataques y del riesgo de una mayor escalada militar, según el monitoreo de Flightradar24.

Uno de los aeropuertos más afectados es el Aeropuerto Internacional de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, considerado uno de los principales nodos de conexión aérea del planeta y con enlaces hacia 291 destinos. Desde el inicio del conflicto, el aeropuerto redujo el 87% de sus vuelos programados. Solo durante febrero, la terminal había gestionado 4,9 millones de asientos, según datos de la Guía Oficial de Aviación (OAG), una de las principales referencias globales en estadísticas del transporte aéreo.