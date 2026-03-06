Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Israel lanza una amplio ataque a Beirut mientras Donald Trump exige gobernar Irán
A seis días de comenzado el conflicto, Israel expande la guerra con un fuerte bombardeo sobre la capital del Líbano. Desde Estados Unidos, rechazan que el hijo de Alí Jamenei sea el nuevo ayatolá.
El conflicto armado en Medio Oriente sigue escalando a seis días de comenzado. Este viernes, las fuerzas israelíes atacaron Beirut en lo que marca una importante expansión de la guerra más allá de las fronteras de Israel e Irán.
En detalle, el ataque tuvo lugar luego de que el gobierno de Benjamín Netanyahu ordenara una evacuación sin precedentes de todos los suburbios del sur de la capital del Líbano. Según justifican desde Tel Aviv, sus bombardeos al Líbano para erradicar a Hezbolá , la milicia chiíta aliada de Irán que ha sido una facción dominante en la política libanesa desde la década de 1980.
Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, exige que su gobierno participe de la elección del sucesor del ayatolá Alí Jamenei. En ese sentido, rechazó las conversaciones que mantienen los iraníes actualmente y sentenció: "El hijo de Jamenei es inaceptable".
Live Blog Post
06-03-2026 09:09
El petróleo extiende su escalada en el cierre de la semana y los mercados globales no logran estabilizarse
Los principales índices de Wall Street bajan la preapertura de este viernes, prolongando las pérdidas de la rueda previa, mientras los inversores empiezan a concebir la idea de que el conflicto en Medio Oriente puede extenderse más de lo originalmente concebido. Por esa razón, el petróleo mantiene la tendencia al alza en el arranque de esta jornada, aunque con incrementos más moderados.
Live Blog Post
06-03-2026 08:35
Caos turístico en Medio Oriente: más de 11.000 vuelos cancelados desde el inicio de la guerra
Cientos de miles de viajeros permanecen varados en Medio Oriente tras la cancelación masiva de vuelos provocada por la escalada militar en la región. Desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, más de 11.000 vuelos programados para despegar desde los principales aeropuertos de diez países fueron cancelados, de acuerdo con datos de Flightradar24.
Los registros de tráfico aéreo reflejan un escenario inusual: rutas prácticamente vacías en cielos que habitualmente concentran uno de los mayores volúmenes de vuelos del mundo. En paralelo, varios aeropuertos y aerolíneas del Golfo Pérsico suspendieron completamente sus operaciones regulares.
Hasta el 4 de marzo, al menos diez países habían cerrado total o parcialmente su espacio aéreo como consecuencia directa de los ataques y del riesgo de una mayor escalada militar, según el monitoreo de Flightradar24.
Uno de los aeropuertos más afectados es el Aeropuerto Internacional de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, considerado uno de los principales nodos de conexión aérea del planeta y con enlaces hacia 291 destinos. Desde el inicio del conflicto, el aeropuerto redujo el 87% de sus vuelos programados. Solo durante febrero, la terminal había gestionado 4,9 millones de asientos, según datos de la Guía Oficial de Aviación (OAG), una de las principales referencias globales en estadísticas del transporte aéreo.
Live Blog Post
06-03-2026 08:03
Israel aumenta los bombardeos en Beirut
Una ofensiva del ejercito israelí impactó durante la noche del jueves y la madrugada del viernes en los suburbios del sur de Beirut, en el marco de una escalada militar con Hezbolá, el grupo chiita respaldado por Irán. Los bombardeos dejaron calles destruidas y obligaron a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares en la capital libanesa.
Leé la nota completa
Live Blog Post
06-03-2026 08:03
Javier Milei vuelve a EEUU: en qué consiste la cumbre "Escudo de las Américas" de la que participará
La Casa Blanca confirmó este miércoles que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llevará adelante una cumbre en Miami el próximo sábado de la cual participarán 12 líderes latinoamericanos aliados a la gestión republicana. Uno de los presentes será Javier Milei, quien realizará su 15° viaje al gigante norteamericano.
La noticia fue confirmada por la portavoz estadounidense, Karoline Leavitt, la cual anunció la realización de la cumbre llamada "Escudo de las Américas” (“Shield of The Americas”), que tiene como fin "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el hemisferio occidental.
El encuentro se enmarca en plena escalada del conflicto bélico en Medio Oriente. Luego del ataque perpetrado por EEUU e Israel hacia Irán que dejó más de 700 muertos en territorio iraní, incluido el líder supremo Alí Jameneí, y la posterior respuesta iraní, el gobierno norteamericano busca cerrar líneas con sus aliados.
El Senado de EEUU rechazó frenar la ofensiva contra Irán tras los bombardeos junto a Israel
El Senado de Estados Unidos rechazó una resolución para detener el conflicto bélico con Irán luego de los bombardeos conjuntos con Israel que, según se informó, provocaron la muerte del líder iraní Alí Jameneí. La iniciativa buscaba frenar las ofensivas militares hasta que existiera una autorización expresa del Congreso estadounidense.
El proyecto, presentado por los senadores Tim Kaine y Rand Paul, fue rechazado por 53 votos contra 47. La propuesta pretendía limitar el despliegue militar de Estados Unidos y que el Congreso definiera si debía continuar la ofensiva ordenada por el presidente Donald Trump. Según informó la agencia EFE, incluso si hubiera sido aprobada, la resolución habría sido vetada por el mandatario, ya que se apoyaba en la Resolución de Poderes de Guerra.
Dejá tu comentario