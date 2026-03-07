Anthropic capitaliza el enfrentamiento con el Pentagono y sus descargas de Claude superan a las de ChatGPT + Seguir en









Las empresas de Inteligencia Artificial siguen en el centro del debate público estadounidense por su posible uso militar. Días atrás, el gobierno de Donald Trump declaró a Anthropic como un riesgo "para la cadena de suministro".

Anthropic recibe el respaldo de los usuarios estadounidenses en su enfrentamiento con el Pentágono.

Más allá de los debates sobre el uso de Inteligencia Artificial en el campo de batalla o para vigilancia masiva, la disputa entre Anthropic y el Departamento de Defensa de Estados Unidos tuvo un efecto inesperado en el mercado: el interés por Claude, el modelo de inteligencia artificial de la compañía, se disparó entre los usuarios.

Los datos muestran un fuerte crecimiento tanto en descargas como en uso de la aplicación móvil, luego de que el director ejecutivo de la empresa, Dario Amodei, se negara a permitir que el gobierno utilizara sus sistemas de IA para vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o para el desarrollo de armas totalmente autónomas. Tras esa negativa, el Pentágono clasificó a la compañía como un "riesgo para la cadena de suministro".

Anthropic capitaliza el choque con el Pentágono Según la firma de inteligencia de aplicaciones Appfigures, la app móvil de Claude en Estados Unidos está registrando más descargas que ChatGPT. Los datos más recientes, correspondientes al 2 de marzo, estiman 149.000 descargas diarias para Claude frente a 124.000 de ChatGPT.

Las cifras de instalaciones reflejan el ritmo de incorporación de nuevos usuarios, pero el nivel de actividad diaria permite medir mejor cuánto se utilizan realmente estas herramientas.

image Las descargas de Claude vs las de ChatGPT. AppFigures En ese terreno también se observa un salto importante. La firma de análisis de mercado Similarweb calcula que la aplicación de Claude en iOS y Android alcanzó 11,3 millones de usuarios activos diarios el 2 de marzo. El número representa un incremento del 183% respecto de comienzos de año, cuando rondaba los 4 millones, y más del doble frente a los aproximadamente 5 millones registrados a principios de febrero.

Una competencia que sigue liderando ChatGPT El crecimiento permitió a Claude superar en usuarios activos diarios a otras aplicaciones de inteligencia artificial como Perplexity y Microsoft Copilot. Sin embargo, todavía queda lejos de los principales jugadores del sector. Parte del repunte comenzó hacia el final de febrero, cuando trascendieron las tensas negociaciones entre Anthropic y el Pentágono. Si la tendencia se mantiene durante marzo, la aplicación podría mejorar su posición relativa dentro del mercado. Aun así, ChatGPT continúa dominando con amplia ventaja. El 2 de marzo registró 250,5 millones de usuarios activos diarios en dispositivos iOS y Android. Sin embargo, en contrapartida, el reciente avance en la firma de contratos con el Departamento de Defensa generó un fuerte rechazo entre los usuarios de ChatGPT. En detalle, la aplicación de OpenAI vio un incremento de la desinstalaciones un 295 % al 3 de marzo, día contra día el sábado 28 de febrero. En paralelo, el tráfico web de Claude también muestra señales de expansión. Según Similarweb, las visitas al sitio crecieron un 43% intermensual en febrero y un 297,7% en comparación con el mismo período del año anterior.