Donald Trump amenaza al futuro líder de Irán y advirtió que "no durará mucho" sin el aval de EEUU

El presidente estadounidense reaccionó tras la designación del sucesor del ayatolá Alí Jameneí, cuyo nombre aún no fue revelado por las autoridades iraníes.

Donald Trump advirtió este domingo que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” si no cuenta con el respaldo de Estados Unidos . El mandatario lanzó la advertencia después de que la República Islámica confirmara que ya fue elegido el sucesor del ayatolá Alí Jameneí , aunque su identidad todavía no fue revelada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El presidente estadounidense se refirió al proceso de sucesión en Irán durante una entrevista con ABC News. En ese contexto, Trump sostuvo que el futuro jefe político y religioso del país necesitaría el visto bueno de Washington para mantenerse en el poder.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación. Si no la obtiene, no durará mucho" , declaró el mandatario. Sus palabras se conocieron en medio de la tensión persistente entre ambos países y después de que se informara que el órgano religioso encargado de elegir al líder supremo ya adoptó una decisión.

Las declaraciones de Trump se produjeron luego de que medios estatales iraníes informaran que el sucesor de Jameneí ya fue designado por la Asamblea de Expertos, el cuerpo clerical responsable de elegir al líder supremo de la República Islámica .

Aunque la decisión ya fue tomada , las autoridades iraníes aún no hicieron público el nombre del elegido. Según reportes difundidos por la prensa estatal, el órgano religioso completó la votación y el anuncio oficial podría realizarse próximamente.

"El candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la asamblea de expertos, fue designad, declaró Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán en ese organismo, según la agencia de noticias Isna.

iran

Otro integrante de la Asamblea, Mohamad Mehdi Mirbagheri, también confirmó que la elección ya se había definido. En un video difundido por la agencia Fars señaló que el órgano clerical alcanzó una "opinión firme, que refleja la posición mayoritaria".

Quiénes aparecían como posibles candidatos

Durante la última semana circularon distintos nombres como posibles sucesores de Jameneí. Entre ellos se mencionó a Mojtaba Jameneí, hijo del actual líder supremo y considerado una figura influyente dentro del sistema político iraní.

mojtaba jameneí

También fue mencionado Hasan Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini. La discusión sobre el perfil del futuro líder estuvo marcada por el contexto de confrontación con Estados Unidos.

"El nuevo líder iraní tendría que ser ‘odiado por el enemigo’", afirmó el ayatolá Mohsen Heidari Alekasir, miembro de la Asamblea. Sobre el elegido agregó: "Incluso el Gran Satán (Estados Unidos) mencionó su nombre".

En los días previos, el propio Trump había criticado la posibilidad de que Mojtaba Jameneí asumiera el liderazgo del país, al considerar que se trataría de una designación "inaceptable". La identidad del nuevo líder supremo aún no fue revelada oficialmente.