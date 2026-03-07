Donald Trump anunció que EEUU reconoce formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

La mandataria venezolana celebró la decisión y afirmó que abre una etapa de diálogo y cooperación entre ambos países.

El anuncio fue realizado por Donald Trump durante la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada en Florida con la participación de varios líderes de América Latina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este sábado que su administración reconoce oficialmente al Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez en Venezuela y confirmó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países .

El anuncio se realizó durante la cumbre “Escudo de las Américas” , celebrada en Florida, donde Trump reunió a varios líderes latinoamericanos aliados para discutir seguridad regional y cooperación contra el narcotráfico.

“ Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente ”, afirmó el mandatario estadounidense durante su discurso.

Rodríguez quedó a cargo del Ejecutivo venezolano luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero , tras una operación militar liderada por Estados Unidos que provocó una crisis institucional en el país.

Durante su intervención, Trump destacó la cooperación que mantiene con el nuevo gobierno venezolano desde aquella operación. “ Hemos estado trabajando en estrecha colaboración con la nueva presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, que está haciendo un gran trabajo con nosotros ”, sostuvo.

Restablecimiento de relaciones

El Departamento de Estado confirmó que Washington y Caracas acordaron restablecer las relaciones diplomáticas y consulares, interrumpidas desde 2019. El objetivo, según el comunicado oficial, es facilitar la estabilidad política, la recuperación económica y un proceso de reconciliación en Venezuela.

El reconocimiento forma parte de una estrategia más amplia de Washington para acompañar una transición política en el país sudamericano, que incluiría etapas de estabilización institucional, recuperación económica y eventual normalización democrática.

Bajo ese marco, Rodríguez se expresó a través de redes sociales, donde escribió: “Presidente @RealDonaldTrump, recibimos esta decisión como un reconocimiento al pueblo de Venezuela y a su justa causa por la verdad de nuestro país. Reiteramos nuestra disposición a construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el derecho internacional, con miras a impulsar una agenda de trabajo que afiance la cooperación en beneficio de ambos países”.

“Ratificamos que el diálogo diplomático es el camino virtuoso para dirimir nuestras divergencias y avanzar en las coincidencias”, concluyó.