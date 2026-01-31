¿El fin de los mochileros? Un destino turístico lanza una medida drástica que prohibirá la entrada a miles de turistas + Seguir en









El paraíso indonesio ahora pedirá un requisito fundamental para poder vacacionar en la isla y así obtener una mejor calidad de visitantes.

El paraiso turístico que pedirá un nuevo requisito para viajar, que podría dejar afuera a muchos visitantes.

Bali, el paraíso indonesio que atrae a millones de turistas cada año, analiza implementar una medida sin precedentes que podría cambiar el perfil de sus visitantes. La isla, conocida por sus playas, cultura vibrante y bajo costo de vida, recibió más de 7 millones de turistas internacionales en 2023, siendo uno de los destinos más populares del mundo.

Sin embargo, el Gobierno provincial evalúa restringir el ingreso de viajeros exigiendo la presentación de movimientos bancarios de los últimos tres meses, una exigencia que afectaría directamente a los mochileros y a quienes viajan con presupuestos ajustados. Esta iniciativa busca priorizar lo que las autoridades llaman "turismo de calidad", un concepto que apunta a atraer visitantes con mayor capacidad económica y, según el gobernador Wayan Koster, evitar la llegada de turistas "problemáticos".

bali Por qué Bali analiza pedir movimientos bancarios a turistas antes de entrar al país El gobernador Wayan Koster justificó la propuesta asegurando que "un aspecto clave del turismo de calidad es la capacidad económica de los visitantes". Según sus declaraciones, el objetivo es garantizar que los turistas cuenten con recursos suficientes para cubrir sus gastos durante la estancia, evitando situaciones que puedan afectar la estabilidad local. "Esto es para asegurar que todo esté bajo control", explicó Koster, comparando la medida con los requisitos que exigen otros países a los ciudadanos indonesios al viajar.

La normativa, que ya está "casi terminada", será enviada pronto a los legisladores regionales para su aprobación. Koster destacó que el enfoque futuro se centrará en "turismo de calidad", no solo en cantidades, mediante regulaciones más estrictas y una mejor gestión del sector. "Es importante determinar qué turistas pueden entrar y cuáles no", señaló, subrayando la necesidad de evitar problemas y fomentar contribuciones positivas al sector turístico local.

La exigencia de extractos bancarios busca filtrar a aquellos viajeros que no cuenten con fondos suficientes, reduciendo así el impacto de un turismo masivo y de bajo presupuesto, que según las autoridades, puede generar desequilibrios sociales y económicos en la región. De aprobarse, la medida entraría en vigencia en los próximos meses, marcando un antes y después en el turismo balinés.

