Cuando el termómetro aprieta, el turismo serrano se vuelve un plan casi inevitable: sombra de árboles, agua fresca y siestas sin apuro. En línea con la idea del “slow travel”, hay escapadas que no se viven corriendo, sino a ritmo de río y de caminatas cortas.
El pueblito serrano que pocos conocen y es ideal para escapar del calor del verano
Dentro del turismo serrano, hay destinos que apuestan al perfil bajo y al descanso sin multitudes, pensados para quienes buscan bajar un cambio en verano.
En ese mapa de lugares tranquilos, Cabalango aparece como una opción distinta: cerca de destinos muy populares, pero con una calma que se nota apenas llegás. Entre piedra, monte y balnearios naturales, el pueblo ofrece un descanso simple, de esos que te devuelven energía sin demasiados planes encima.
Dónde se ubica Cabalango
Cabalango queda al sur del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, dentro del departamento de Tanti. Está a unos 10 kilómetros de Villa Carlos Paz y a cerca de 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, una distancia cómoda para una escapada de un día o un fin de semana.
A pesar de estar cerca de centros con mucha movida, conserva un perfil bajo: menos ruido, menos gente y más tiempo para bajar un cambio. Ese combo lo vuelve ideal tanto para quienes buscan descanso como para los que prefieren sumar naturaleza sin sentir la temporada encima.
Qué se puede hacer en Cabalango
El gran imán del lugar es el río Los Chorrillos, con sectores de agua fresca que se abren paso entre piedras y vegetación autóctona. A lo largo de la costa aparecen pozones y pequeñas caídas de agua, además de zonas más “playa” para tirarte con la lona y pasar la tarde.
El relieve serrano arma escenarios muy fotogénicos: trampolines de piedra, piletones naturales y rincones donde el sonido del agua se vuelve el único ruido. Es un plan perfecto para ir con amigos o en familia, y alternar chapuzón con mate a la sombra.
Si te pinta algo más tranquilo, el pueblo también invita a caminar sin apuro por sus calles, pasar por la capilla San Cayetano, dar una vuelta por la plaza San Martín y chusmear la feria de artesanos cuando está armada.
Y si preferís moverte, hay propuestas de trekking, mountain bike y cabalgatas en los alrededores. Como condimento extra, Cabalango forma parte de un tramo del Rally Mundial, un evento que suele atraer fanáticos del automovilismo y le suma otro color a la zona.
Cómo ir hasta Cabalango
Desde la ciudad de Córdoba, la forma más directa es ir en auto por la Ruta Nacional 20 y luego seguir por la autopista Justiniano Posse en dirección a Villa Carlos Paz. Desde allí, se toma el camino hacia Tanti y, con un desvío, se llega al pueblo.
Si preferís ir en colectivo, la empresa Fonobus hace viajes diarios que conectan Córdoba Capital con esta localidad serrana. Para moverte con más libertad una vez allá, conviene revisar horarios y calcular la vuelta con tiempo, sobre todo en temporada.
