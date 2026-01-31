El pueblito serrano que pocos conocen y es ideal para escapar del calor del verano

Dentro del turismo serrano, hay destinos que apuestan al perfil bajo y al descanso sin multitudes, pensados para quienes buscan bajar un cambio en verano.

Un destino serrano que se mantiene fuera del radar del turismo masivo y apuesta por la calma como principal atractivo.

Cuando el termómetro aprieta, el turismo serrano se vuelve un plan casi inevitable: sombra de árboles, agua fresca y siestas sin apuro. En línea con la idea del “slow travel”, hay escapadas que no se viven corriendo, sino a ritmo de río y de caminatas cortas.

En ese mapa de lugares tranquilos, Cabalango aparece como una opción distinta: cerca de destinos muy populares, pero con una calma que se nota apenas llegás. Entre piedra, monte y balnearios naturales , el pueblo ofrece un descanso simple, de esos que te devuelven energía sin demasiados planes encima.

Cabalango queda al sur del Valle de Punilla , en la provincia de Córdoba, dentro del departamento de Tanti . Está a unos 10 kilómetros de Villa Carlos Paz y a cerca de 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, una distancia cómoda para una escapada de un día o un fin de semana.

Cerca del río, este destino serrano propone descanso, agua fresca y naturaleza como refugio del calor del verano, ideal para una escapada corta.

A pesar de estar cerca de centros con mucha movida, conserva un perfil bajo: menos ruido, menos gente y más tiempo para bajar un cambio. Ese combo lo vuelve ideal tanto para quienes buscan descanso como para los que prefieren sumar naturaleza sin sentir la temporada encima.

El gran imán del lugar es el río Los Chorrillos , con sectores de agua fresca que se abren paso entre piedras y vegetación autóctona. A lo largo de la costa aparecen pozones y pequeñas caídas de agua, además de zonas más “playa” para tirarte con la lona y pasar la tarde.

El relieve serrano arma escenarios muy fotogénicos: trampolines de piedra, piletones naturales y rincones donde el sonido del agua se vuelve el único ruido. Es un plan perfecto para ir con amigos o en familia, y alternar chapuzón con mate a la sombra.

Si te pinta algo más tranquilo, el pueblo también invita a caminar sin apuro por sus calles, pasar por la capilla San Cayetano, dar una vuelta por la plaza San Martín y chusmear la feria de artesanos cuando está armada.

Y si preferís moverte, hay propuestas de trekking, mountain bike y cabalgatas en los alrededores. Como condimento extra, Cabalango forma parte de un tramo del Rally Mundial, un evento que suele atraer fanáticos del automovilismo y le suma otro color a la zona.

50023971_2155251437867115_600933879682957312_n-1 El turismo en Córdoba también tiene rincones tranquilos: un pueblito serrano invita a frenar el ritmo, respirar aire puro y cortar con el calor sin irse lejos. Fuente: Córdoba Turismo

Cómo ir hasta Cabalango

Desde la ciudad de Córdoba, la forma más directa es ir en auto por la Ruta Nacional 20 y luego seguir por la autopista Justiniano Posse en dirección a Villa Carlos Paz. Desde allí, se toma el camino hacia Tanti y, con un desvío, se llega al pueblo.

Si preferís ir en colectivo, la empresa Fonobus hace viajes diarios que conectan Córdoba Capital con esta localidad serrana. Para moverte con más libertad una vez allá, conviene revisar horarios y calcular la vuelta con tiempo, sobre todo en temporada.