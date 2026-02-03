Avanza el acuerdo Mercosur-UE: Lula da Silva lo envió al Congreso de Brasil para iniciar el proceso de ratificación

El presidente de Brasil, Lula da Silva , envió al Congreso Nacional el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea (UE) para iniciar su proceso de ratificación . De esta manera, coincidió con el inicio de las sesiones legislativas de 2026, lo que busca acelerar la tramitación del tratado, actualmente detenido en la justicia europea.

Lula expresó su confianza en que el Congreso Nacional “ no medirá esfuerzos ” para internalizar el acuerdo “ en el menor plazo posible ”. Además, resaltó la importancia del respaldo parlamentario para que el tratado entre en vigor.

Según el mandatario brasileño, el acuerdo Mercosur-UE representa “ un nuevo ciclo de oportunidades ” para las empresas brasileñas, al fortalecer la competitividad, ampliar las exportaciones y atraer inversiones de manera sostenible.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta , también abordó el acuerdo durante una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas y prometió una rápida tramitación. Así, Motta informó que el tema se debatirá hasta la próxima semana en la Comisión Mixta Permanente del Mercosur y se votará en el plenario de la Cámara baja en la “ semana después de Carnaval ”, es decir, la última semana de febrero , antes de enviarlo al Senado.

Para que entre en vigor el acuerdo, que se firmó el 17 de enero en una ceremonia en Asunción , necesita la ratificación de al menos un país del Mercosur y de la UE , donde el tratado enfrenta objeciones judiciales.

El tratado quedó en vilo luego de que el Parlamento europeo definiera paralizar la aplicación del tratado en una votación apretada - 334 votos a favor y 324 en contra. De esta manera, el Parlamento no puede ratificar el acuerdo hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE.

Por su parte, la Comisión Europea no aclaró si aplicará el acuerdo de forma provisional, por lo que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, solicitó al Ejecutivo comunitario que lo aplique una vez que alguno de los socios del Mercosur lo ratifique.

Este acuerdo, firmado tras 25 años de negociaciones, es uno de los más importantes de la historia para ambos bloques y establece un marco moderno para profundizar la asociación política, la cooperación y las relaciones económicas y comerciales birregionales. De esta manera, se crea un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que en conjunto representan alrededor del 30% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y cerca del 35% del comercio global.

Cómo impactará en la Argentina el acuerdo Mercosur-UE

A partir de esta alianza, que el presidente Javier Milei describió como "el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación", empresas locales tendrán la libertad de que su programa dependan de ellas mismas, lo que se convierte en un arma de doble filo según el economista Claudio Zuchovicki: "Para algunos -la competencia- es una buena noticia, para otros, es una pésima noticia. Porque va a depender ahora de tu esfuerzo. Ahora tenés que hacer lo que sabés hacer. Ahora tenés que hacer las cosas bien".

En esa línea, el especialista remarcó que "estabilizada la macro, empezamos con la discusión de la micro (...) Veo algunos con ganas de competir y esforzarse, por lo menos en el mercado financiero". De todas formas, aclaró: "Falta que lo convalide la UE, aún no está listo el acuerdo. Vas a zafar de un par de aranceles".

Asimismo, el economista vaticinó: "La idea es que la actividad crezca a un 4 o 5%". En ese sentido, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, alertó que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea representa una amenaza para la producción nacional si no se fortalece previamente a las pequeñas y medianas empresas.