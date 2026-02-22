Tesla incorpora a una IA cómo nuevo copiloto dentro de sus vehículos + Seguir en









La empresa acelera su estrategia de software con una actualización que redefine la interacción entre el conductor y el auto.

La actualización gratuita amplía las capacidades del vehículo sin alterar su estructura física.

Tesla activó una nueva actualización de software que introduce un asistente de inteligencia artificial integrado al sistema. La implementación llega mediante la versión 2026.2.6 y se distribuye sin costo a través de actualizaciones inalámbricas, uno de los pilares tecnológicos de la compañía.

El despliegue alcanza a los modelos más vendidos de la marca y refuerza el enfoque de Tesla en el desarrollo de funciones digitales como factor diferencial frente a otros fabricantes.

La decisión se inscribe en una estrategia más amplia orientada a potenciar el valor del vehículo una vez entregado. La incorporación de IA dentro del auto apunta a ampliar las funciones de asistencia sin modificar el hardware, un esquema que permite escalar mejoras de manera progresiva y simultánea en distintos mercados.

En un escenario marcado por regulaciones estrictas y competencia creciente, la marca prioriza el software como herramienta de fidelización y posicionamiento.

grokipedia Getty Images Grok: la inteligencia artificial de xAI y su crossover con Tesla El nuevo asistente integrado es Grok, la firma de Inteligencia Artificial impulsada por Elon Musk. Dentro del ecosistema Tesla, Grok opera como un copiloto digital capaz de responder consultas complejas y ejecutar funciones prácticas, superando el rol tradicional de un asistente por voz. La interacción se realiza desde la pantalla central y comandos vocales, con soporte para múltiples idiomas.

Esto facilita la navegación guiada, la modificación de rutas en tiempo real y la búsqueda de puntos de interés cercanos. El sistema también interpreta alertas del vehículo, consulta el manual del usuario y brinda recomendaciones de uso y mantenimiento, integrando información técnica con una interfaz conversacional. Esta combinación apunta a reducir fricciones durante la conducción y mejorar la comprensión del vehículo por parte del usuario. Grok incorpora además distintos modos de uso y perfiles de voz que permiten adaptar la experiencia. La personalización incluye opciones educativas, recreativas y de acompañamiento. La disponibilidad de Grok por ahora se encuentra en torno a los siguientes modelos: Tesla Model S

Tesla Model 3

Tesla Model X

Tesla Model Y Para su activación, se requiere suscripción a Conectividad Premium o conexión Wi-Fi activa.

