Lula da Silva anticipó que la relación entre Brasil y EEUU volverá "a la normalidad pronto"

El mandatario confirmó que se reunirá con su par estadounidense en Washington al señalar que "las dos principales democracias de Occidente" deben dialogar "mirándose a los ojos".

Después de meses de turbulencia en las relaciones diplomáticas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , aseguró estar convencido de que el vínculo con Estados Unidos volverá "a la normalidad pronto".

Antes del comienzo del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe , el mandatario habló ante la prensa y expresó: "Estoy convencido de que volveremos a la normalidad pronto, pronto; que vamos a fortalecer el multilateralismo, y que vamos a hacer que las economías vuelvan a crecer, porque es eso que el pueblo espera de nosotros".

A su vez, confirmó que se reunirá con par estadounidense Donald Trump a comienzos de marzo en Washington al señalar que "las dos principales democracias de Occidente" deben dialogar "mirándose a los ojos".

Este lunes, ambos mandatarios hablaron por llamada durante casi una hora y acordaron llevar a cabo el encuentro presencial. Desde el gobierno brasileño no dieron precisiones sobre la fecha aunque aclararon que se realizará después de los viajes de Lula a la India y a Corea del Sur en febrero.

De concretarse, será la primera visita del brasileño a Washington con Trump como presidente, después de que el año pasado la relación bilateral estuviera marcada por desencuentros en torno a cuestiones comerciales y políticas.

Después de la tensión inicial, empieza a mejorar la relación entre Lula da Silva y Donald Trump

El republicano impuso aranceles del 50% a gran parte de las importaciones de Brasil y sancionó a un juez de la Corte Suprema con el objetivo de entorpecer el proceso por golpismo contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.

De todas formas, la presión impositiva de Estados Unidos no surtió efecto y desde septiembre pasado, ambos gobiernos empezaron a acercarse y a negociar. De esta manera, la administración de Trump retiró la sanción y parte de los aranceles.

Recientemente, Trump invitó a Lula a formar parte del Consejo de la Paz, el organismo concebido por el estadounidense para resolver conflictos globales. Sin embargo, el líder brasileño no participó de la firma en el Foro de Davos y no se pronunció al respecto.