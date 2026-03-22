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22 de marzo 2026 - 12:49

El G7 instó a Irán a detener sus ataques de inmediato y busca destrabar la crisis del estrecho de Ormuz

El bloque reclamó frenar la ofensiva iraní, respaldó a países afectados y exigió garantizar la seguridad en una ruta clave para la energía global.

El G7 exigió a Irán el cese inmediato de los ataques en Medio Oriente.

El G7 exigió a Irán el cese inmediato de los ataques en Medio Oriente.

Los países que integran el bloque emitieron una declaración conjunta en la que manifestaron su preocupación por el aumento de la violencia en la región y reclamaron el cese de las acciones militares por parte de Teherán.

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El posicionamiento fue respaldado públicamente por el viceprimer ministro y canciller de Italia, Antonio Tajani, quien subrayó la postura común del grupo: "ante los inaceptables ataques de Irán en Oriente Medio, el G7 respondió con unidad y determinación, firmando una declaración de firme apoyo a los países de la región".

En ese sentido, Tajani remarcó: "Hacemos un llamamiento al régimen iraní para que cese de inmediato y sin condiciones los ataques y reiteramos con firmeza la importancia de garantizar la seguridad de la navegación, incluso en el estrecho de Ormuz".

El bloque considera que la estabilidad en esa vía es clave para evitar un impacto mayor en los mercados energéticos y en la economía global.

video explosion petrolero iraq irak

El G7 condenó los ataques perpetrados en Irak.

Apoyo a los países afectados y condena a la violencia

En esa línea, el funcionario italiano sostuvo que "el G7 se mantiene unido en su apoyo al derecho de los Estados afectados por ataques injustificados de Irán o sus aliados a defender su soberanía y a proteger a sus ciudadanos".

El comunicado también incluyó una condena explícita a otros episodios de violencia en la región, al señalar: "Asimismo, condenamos en los términos más enérgicos los graves ataques perpetrados en Irak".

Con este posicionamiento, el bloque busca ejercer presión diplomática sobre Teherán y contribuir a descomprimir una crisis que ya tiene impacto global, tanto en el plano político como en el energético.

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