El G7 instó a Irán a detener sus ataques de inmediato y busca destrabar la crisis del estrecho de Ormuz + Seguir en









El bloque reclamó frenar la ofensiva iraní, respaldó a países afectados y exigió garantizar la seguridad en una ruta clave para la energía global.

El G7 exigió a Irán el cese inmediato de los ataques en Medio Oriente.

El G7 exigió a Irán que detenga de inmediato sus ataques en Medio Oriente y reafirmó su apoyo a la soberanía de los países afectados, en un intento por frenar la escalada del conflicto y garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los países que integran el bloque emitieron una declaración conjunta en la que manifestaron su preocupación por el aumento de la violencia en la región y reclamaron el cese de las acciones militares por parte de Teherán.

Embed Di fronte agli inaccettabili attacchi dell’Iran in #MedioOriente, il @G7 ha risposto con unità e determinazione, sottoscrivendo una dichiarazione di forte sostegno ai Paesi della regione.

Chiediamo al regime iraniano la cessazione immediata e incondizionata degli attacchi e… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 21, 2026 El posicionamiento fue respaldado públicamente por el viceprimer ministro y canciller de Italia, Antonio Tajani, quien subrayó la postura común del grupo: "ante los inaceptables ataques de Irán en Oriente Medio, el G7 respondió con unidad y determinación, firmando una declaración de firme apoyo a los países de la región".

El foco en Ormuz y la urgencia de desescalar Uno de los ejes centrales del comunicado fue la necesidad de garantizar la seguridad marítima, especialmente en el estrecho de Ormuz, escenario de crecientes tensiones por su importancia estratégica para el transporte de petróleo y gas.

En ese sentido, Tajani remarcó: "Hacemos un llamamiento al régimen iraní para que cese de inmediato y sin condiciones los ataques y reiteramos con firmeza la importancia de garantizar la seguridad de la navegación, incluso en el estrecho de Ormuz".

El bloque considera que la estabilidad en esa vía es clave para evitar un impacto mayor en los mercados energéticos y en la economía global. video explosion petrolero iraq irak El G7 condenó los ataques perpetrados en Irak. Apoyo a los países afectados y condena a la violencia En esa línea, el funcionario italiano sostuvo que "el G7 se mantiene unido en su apoyo al derecho de los Estados afectados por ataques injustificados de Irán o sus aliados a defender su soberanía y a proteger a sus ciudadanos". El comunicado también incluyó una condena explícita a otros episodios de violencia en la región, al señalar: "Asimismo, condenamos en los términos más enérgicos los graves ataques perpetrados en Irak". Con este posicionamiento, el bloque busca ejercer presión diplomática sobre Teherán y contribuir a descomprimir una crisis que ya tiene impacto global, tanto en el plano político como en el energético.