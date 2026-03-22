Irán amenazó con destruir la infraestructura energética y petrolera de Medio Oriente ante posibles ataques de EEUU e Israel

Teherán advierte que responderá a EEUU e Israel con ataques a petróleo y energía, en medio de una escalada que ya impacta en los mercados.

El régimen de Irán advirtió que destruirá infraestructuras energéticas y petroleras en Medio Oriente si Estados Unidos o Israel atacan sus instalaciones , en una nueva escalada del conflicto que profundiza la tensión regional y amenaza con consecuencias directas sobre el suministro global de energía.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, fue quien puso en palabras la amenaza a través de la red social X. Allí dejó en claro que cualquier ofensiva contra Irán tendrá un impacto que excederá sus fronteras.

“Inmediatamente después de que las centrales eléctricas e infraestructuras de nuestro país sean blanco de ataques, las infraestructuras vitales, así como las infraestructuras energéticas y petroleras de toda la región, serán consideradas objetivos legítimos y serán destruidas de forma irreversible” , sentenció Qalibaf.

El dirigente también advirtió sobre las consecuencias económicas de esa eventual represalia y sostuvo que el precio del petróleo “subirá durante mucho tiempo” si se concreta un ataque contra territorio iraní.

En paralelo, el ministro de Energía iraní, Abás Aliabadi, informó que el país ya sufrió impactos en su infraestructura. Según detalló a la agencia Isna, se registraron “graves daños” en redes eléctricas y plantas de tratamiento de agua, que atribuyó a ataques de Estados Unidos e Israel.

Aliabadi explicó que decenas de instalaciones esenciales resultaron afectadas y que continúan los trabajos de reparación para evitar interrupciones prolongadas en los servicios básicos, en un contexto de creciente presión sobre el sistema energético iraní.

El ultimátum de Donald Trump eleva la presión sobre Teherán

Las declaraciones iraníes se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara una advertencia directa: amenazó con atacar las centrales eléctricas de Irán si el estrecho no se abre completamente en un plazo de 48 horas.

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El mensaje, publicado en Truth Social, marcó uno de los puntos más altos de tensión desde el inicio de las hostilidades hace tres semanas. En su publicación, Trump exigió la apertura total de esta ruta clave para el comercio energético global y advirtió que podría ordenar ataques contra infraestructura crítica iraní, comenzando por la mayor central eléctrica del país.

El tono del ultimátum, cargado de énfasis e ironía, fue interpretado por analistas como una señal de endurecimiento de la postura de Washington, que por ahora descarta una salida negociada. Días antes, el propio mandatario había afirmado que Irán carecía de capacidad militar significativa, aunque reconoció que Teherán buscaba un acuerdo que él no estaba dispuesto a conceder.

La respuesta de Irán

Irán afirmó que el estrecho de Ormuz permanece abierto a la navegación internacional, salvo para el paso de buques vinculados a países considerados enemigos, en un contexto de máxima tensión con Estados Unidos tras el ultimátum lanzado por Donald Trump y la escalada militar en Medio Oriente.

El representante iraní ante la agencia marítima de la ONU, Ali Mousavi, aseguró que la vía marítima continúa operativa para la mayoría de los barcos, siempre que no estén asociados a los adversarios de Teherán. Sus declaraciones, difundidas por medios iraníes, retoman una entrevista publicada por la agencia china Xinhua.

Mousavi, quien también se desempeña como embajador en el Reino Unido, explicó que Irán mantendrá la cooperación con la Organización Marítima Internacional (OMI) para reforzar la seguridad en el golfo Pérsico y proteger a los marinos. En ese marco, indicó que los buques podrán atravesar el estrecho si coordinan previamente las medidas de seguridad con las autoridades iraníes.

En relación con la situación actual, remarcó: "La diplomacia sigue siendo la prioridad de Irán. Sin embargo, el cese total de la agresión, así como la confianza mutua, son más importantes", y responsabilizó a Israel y Estados Unidos al afirmar que sus ataques constituyen la "raíz de la situación actual en el estrecho de Ormuz".