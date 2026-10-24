Francia: qué es Parcoursup, el sistema de admisión universitaria que está en el centro de las protestas estudiantiles

El Parcoursup está en la mira de los estudiantes franceses, que denuncian su sistema de admisión.

Las protestas masivas en Francia se reavivaron este fin de semana en los centros urbanos del país con una férrea presencia sindical y estudiantil. Además de más presupuesto para los institutos y docentes, los colegios secundarios piden la derogación del principal sistema de admisión universitaria que rige en el país: el Parcoursup .

Permite que los estudiantes secundarios soliciten la admisión a " más de 25.000 programas de educación ", de los cuales la mayoría ofrecen títulos nacionales o institucionales reconocidos por el Estado francés.

Los estudiantes pueden hacerse un perfil en la web desde primero y segundo año, y para solicitar una vacante primero deben recopilar una serie de documentos para formalizar un expediente web. Sin embargo, en las últimas semanas los adolescentes tomaron las calles para denunciar el funcionamiento y criterio de asignación .

Manifestantes de la región de Porte d'Italie expresaron en los medios que piden la " derogación del Parcoursup" junto a "la apertura de miles de plazas universitarias" , además de la " contratación masiva de profesores con contratos indefinidos, un estatus adecuado para los AESH [asistentes para estudiantes con discapacidad] y un plan nacional de renovación de edificios", indicó Le Monde.

Otro testimonio, esta vez de una voz de la Unión Estudiantil, apuntó a que el Parcoursup funciona a través de una política de preferencia nacional que "implementa el pacto Macron-Le Pen en nuestros estudios": "Ser estudiante en la Francia de Macron es una verdadera carrera de obstáculos ", afirmaron y denunciaron un proceso de selección "social y racista".



Así, ante una posible sobre-demanda de vacantes, en ciertas carreras más deseadas que otras, los estudiantes denuncian una saturación del sitio; algo que no pasaría si se habilitaran más lugares y la contratación de más docentes para absorber esa cantidad de alumnos.

Francia afronta una nueva jornada de protestas: ya hay 135 detenidos en medio de un fuerte operativo policial

Una nueva marcha masiva comenzó este sábado en distintas ciudades de Francia, como parte de otra jornada de movilización contra la gestión de Emmanuel Macron. Luego de unas primeras 135 detenciones, tras el despliegue de un gran operativo con más de 70.000 agentes de seguridad, ahora se sumaron incidentes con la policía que incluyen el uso de gas lacrimógeno.

La marcha cuenta con una importante convocatoria de distintos sectores sociales, luego de lo que fue la primera manifestación el pasado sábado 17 de octubre que contó con la participación de sindicatos y grupos como los "chalecos amarillos".

El dispositivo desplegado por Macron incluye unidades de élite de la policía, efectivos de la Gendarmería Nacional, soldados de la misión de vigilancia Sentinelle, vehículos blindados, helicópteros y drones en las principales zonas céntricas. Mientras tanto, comercios y museos cerraron para evitar saqueos.