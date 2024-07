El hijo de Nicolás Maduro, sobre las elecciones en Venezuela: "Si perdemos, entregamos y seremos oposición"

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela, indicó este miércoles que si su padre no resulta reelecto para para continuar por otros seis años en el Palacio de Miraflores, aceptarán los resultados y se prepararán para ser oposición: " Si Edmundo González gana, entregamos y seremos oposición, listo".

En una entrevista con el diario El País de España, Maduro Guerra enfatizó la necesidad de aceptar la voluntad popular. "La historia demostró que el día que nosotros no ganamos, nosotros reconocemos. Siempre, todas las elecciones, cada una", subrayó, recordando eventos pasados como la reforma constitucional de 2007 y las elecciones legislativas de 2015, donde el chavismo aceptó los resultados adversos.

Respecto a las críticas sobre la situación económica del país, Maduro Guerra reconoció que el gobierno venezolano enfrentó desafíos significativos, pero defendió las políticas implementadas para mantener la estabilidad social y política. Además, se refirió a errores cometidos, como confiar en personas que finalmente traicionaron esa confianza, destacando el caso de Tareck El Aissami, ex vicepresidente y ministro del Petróleo, implicado en un escándalo de corrupción.

Tras pedido de Maduro, Alberto Fernández no viajará como veedor de las elecciones

El expresidente Alberto Fernández anunció sorpresivamente este miércoles que no viajará a Venezuela para participar como veedor de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en ese país el domingo próximo. "El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara", aseguró en sus redes sociales.

Según aseguró Fernández, "la razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad".

En el día de ayer había dicho en una entrevista radial que “si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar; como dijo (el presidente de Brasil) Lula (da Silva), el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Punto. Se terminó. Así es la democracia. No voy a legalizar a nadie, sino que voy a hacer lo que me pidieron, ser un veedor de las elecciones para que todo funcione bien”, explicó.