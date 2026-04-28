EEUU supervisará los ingresos petroleros de Venezuela tras el nuevo acuerdo bilateral + Seguir en









Esta auditoría surge tras el levantamiento de sanciones al BCV a mediados de abril, reflejando la normalización financiera entre ambos países luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de año.

La medida forma parte de la normalización de relaciones financieras entre ambos países tras el levantamiento parcial de sanciones al BCV y otras entidades bancarias a mediados de abril.

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó sobre la contratación de dos firmas de auditoría para vigilar los activos internacionales: una designada por el gobierno de EEUU y otra por el ejecutivo nacional, con el fin de asegurar la imparcialidad en el uso de los fondos.

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"El Gobierno de Estados Unidos contrató a una firma auditora, y el Gobierno venezolano a otra, para garantizar la tranquilidad e imparcialidad de todos", expresó el presidente encargado del BCV, Luis Alberto Pérez González, durante un encuentro con el sector bancario este lunes, una actividad que fue reseñada por medios de prensa en Caracas.

Además, añadió "que los recursos de la República estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad. El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar y llegando a donde tienen que llegar".

petroleo venezuela La supervisión es clave en la nueva etapa de relaciones entre ambos países, iniciada tras la extracción de Maduro por militares de EEUU en enero. Depositphotos

La normalización de relaciones financieras entre Venezuela y EEUU La supervisión es clave en la nueva etapa de relaciones entre ambos países, iniciada tras la extracción de Maduro por militares de EEUU en enero. Esto permitió que, a mediados de abril, Washington levantara parcialmente las restricciones al BCV, facilitando el reingreso de Venezuela al sistema financiero global.

El alcance de la supervisión incluye la verificación de transacciones monetarias y la custodia de activos internacionales, garantizando que el uso de los fondos públicos cumpla con los protocolos de transparencia exigidos globalmente. Bajo la premisa de recuperar la credibilidad ante los mercados, el BCV busca normalizar sus vínculos con el FMI y la Reserva Federal de EEUU. Esta estrategia pretende estabilizar el tipo de cambio y ofrecer garantías claras a los inversionistas.