La producción actual se encuentra lejos de los 3 millones que llegó a explotar hace dos décadas. Así, desde la Cámara Petrolera Venezolana indicaron que el país "merece que desaparezca el marco sancionatorio" a la industria.

La producción actual ronda 1 millón de barriles diarios, muy alejada de los 3 millones que llegó a explotar el país hace dos décadas.

Menos del 30% de los pozos petroleros en Venezuela están activos , de acuerdo con estimaciones de la Cámara Petrolera Venezolana (CPV). El ente participó de un foro al que asistieron representantes del gobierno de EEUU , que busca recuperar la producción petrolera tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro en enero.

Con una producción que ronda 1 millón de barriles diarios, muy alejada de los 3 millones que llegó a explotar hace dos décadas, Venezuela tiene menos del 30% de sus 30.722 pozos activos , según datos proporcionados por la CPV. Esta estimación se traduce en 8.491 pozos.

El presidente del ente Enrique Novoa sostuvo que "hay una gran cantidad de pozos que esperan por mantenimiento", durante el foro Venezuela Energética 2026 en Caracas. Allí, agregó que el empresariado "está muy comprometido en llevarlos a su máximo nivel” y aclaró que se avanzan procesos de empresas mixtas con multinacionales como Chevron y Repsol “porque el equipamiento de pozo es fundamental para poder levantar la producción”.

Novoa reiteró solicitud de levantar todas las sanciones al país, tras la intervención del encargado de negocios de EEUU, John Barrett, presente en el foro: “Los venezolanos debemos apostar por que el marco sancionatorio desaparezca por completo. Creemos que es, primero, lo que se merece el pueblo venezolano como sociedad”, señaló.

El presidente del ente Enrique Novoa sostuvo que "hay una gran cantidad de pozos que esperan por mantenimiento".

Autoridades de Venezuela afirman que trabajarán con Cruz Roja internacional para atender cárceles

El fiscal Larry Devoe sostuvo un encuentro con la jefa del CICR Valérie Aubert este lunes, quien encabeza la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Venezuela. Durante la reunión, se acordó la creación de un esquema de trabajo conjunto destinado a fortalecer las labores humanitarias de la agencia y optimizar la atención jurídica de los ciudadanos encarcelados.

"Construiremos conjuntamente un plan de trabajo orientado a reforzar las capacidades del Ministerio Público (Fiscalía) en diversas áreas de su mandato, incluyendo lo relacionado con los derechos de la población privada de libertad", expresó Devoe a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, el fiscal extendió una invitación formal al Comité Internacional de Cruz Roja para que se sumen con sus conocimientos técnicos a la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, proceso liderado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.