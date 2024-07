¿Cómo llega Venezuela a la elección?

El pasado 30 de junio el Consejo Nacional Electoral (CNE) organizó un simulacro electoral en el que participaron coaliciones políticas tanto del oficialismo como de la oposición. Esta actividad tuvo como fin asegurar la transparencia y eficiencia de la jornada electoral oficial y familiarizar a los votantes con el proceso de votación. En este marco, Venezuela también invitó al grupo BRICS para observar las elecciones, destacando así la importancia del país en la arena internacional.

Además, en la última semana previa a las elecciones, las autoridades electorales venezolanas contarán con la participación del “Centro Carter”, una institución no gubernamental sin fines de lucro, que tuvieron la posibilidad de observar el despliegue de de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el marco del “Plan República”, enfocado en resguardar el material electoral y garantizar la seguridad del pueblo para los comicios.

También, contarán con el acompañamiento de figuras políticas internacionales como el expresidente argentino Alberto Fernández, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos, el exmandatario de República Dominicana Leonel Fernández y el colombiano Ernesto Samper, quienes se reunirán con todos los candidatos antes de la jornada electoral.

El actual mandatario de Brasil, Lula da Silva, confirmó que no viajará al país de Maduro, aunque aseguró que “enviará a dos miembros de su servicio de justicia electoral para observar las elecciones, así como a su principal asesor de política exterior, el ex ministro de Relaciones Exteriores Celso Amorim”. En esta línea, el presidente brasileño aclaró, sobre su vínculo con el país bolivariano, que no quiere “pelear con Venezuela” y que a él lo que le interesa es “la relación entre Estados”.

Acuerdo de “Reconocimiento de resultados”

Asimismo, el presidente Maduro y los candidatos opositores firmaron el 20 de junio un acuerdo de “Reconocimiento de Resultados” ante la Cámara Nacional Electoral. Este compromiso busca garantizar un proceso electoral pacífico y respetuoso, reafirmando al poder electoral como la única autoridad legítima para la organización de los comicios de julio. Este acuerdo se considera un paso importante para fortalecer la confianza en el proceso electoral.

Retorno de migrantes y reactivación económica

En paralelo, el programa de repatriación “Misión Vuelta a la Patria” facilitó el regreso de más de un millón de venezolanos. El presidente Maduro llamó a los migrantes a retornar, ofreciendo asistencia en aspectos jurídicos, educativos y socioeconómicos. “Merecen atención y dignidad, y el Estado venezolano pone todo a su servicio para protegerlos y que vuelvan a su tierra”, afirmó Maduro, enfatizando la importancia de esta iniciativa para el resurgimiento nacional.

Reactivación y crecimiento económico

En el ámbito económico, Venezuela registró una inflación del 1,5% en mayo, la más baja en 20 años, según el Banco Central de Venezuela. Este dato se alinea con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que anticipa un crecimiento económico significativo para 2024. La flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos ha incrementado los ingresos petroleros y promovido nuevos acuerdos de producción, favoreciendo así la economía nacional.

Con estos movimientos, Venezuela intenta consolidar un proceso electoral transparente y tranquilo, mientras se enfrenta a desafíos económicos y sociales. La comunidad internacional y los venezolanos dentro y fuera del país siguen atentos al proceso electoral que marcará el futuro del país.