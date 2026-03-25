El irónico mensaje de Irán a EEUU: "No disfracen su derrota de acuerdo"

Teherán rechaza cualquier diálogo con Washington y afirma haber lanzado misiles contra un portaaviones estadounidense en medio de la escalada.

Irán endurece su postura frente a Estados Unidos en medio de la escalada regional.

Irán negó cualquier negociación con Estados Unidos y aseguró haber atacado con misiles de crucero al portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, en una nueva escalada de tensión en Medio Oriente que incluyó duras declaraciones del portavoz militar Ebrahim Zolfaghari contra Washington.

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“La autoproclamada superpotencia mundial ya habría salido de este conflicto si hubiera podido. No disfracen su derrota de acuerdo. Su era de promesas vacías se terminó. ¿Sus conflictos internos llegaron al punto de que negocian entre ustedes?” , afirmó Ebrahim Zolfaghari, portavoz de las Fuerzas Armadas, en un video transmitido por la TV estatal iraní.

El gobierno iraní rechazó de plano las versiones sobre posibles conversaciones con Estados Unidos y lo hizo con un tono irónico que buscó desacreditar cualquier intento de negociación. Las declaraciones de Zolfaghari reflejan una postura firme de Teherán, que insiste en que Washington intenta presentar como acuerdos lo que en realidad considera señales de debilidad.

El mensaje también deja entrever un intento por reforzar la narrativa interna del régimen , mostrando a Estados Unidos como una potencia en declive y atravesada por conflictos propios. En ese contexto, la negativa a dialogar aparece como parte de una estrategia política y comunicacional más amplia.

En paralelo, el ejército iraní informó el lanzamiento de misiles de crucero contra el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, uno de los principales activos navales desplegados por Washington en la región.

Donald Trump había asegurado negociaciones con Irán y un posible alto de fuego.

“Los misiles de crucero Qader (misiles antibuque terrestres) de la Armada iraní atacaron al portaaviones estadounidense US$ Abraham Lincoln, obligándolo a cambiar de posición”, sostuvo el comunicado oficial.

La versión iraní indica que el ataque habría forzado al buque a modificar su ubicación, aunque no se brindaron detalles sobre daños o consecuencias operativas.

iran armas nucleares misiles guerra.jpg Irán refuerza su discurso y muestra poder militar frente a EEUU.

Monitoreo constante y amenaza de nuevos ataques

El jefe de la Armada, el almirante Shahram Irani, reforzó la advertencia al asegurar que los movimientos del grupo de portaaviones estadounidense están bajo vigilancia permanente.

Según afirmó, las fuerzas iraníes siguen de cerca cada desplazamiento y están listas para actuar si consideran que existe una amenaza directa. “Monitoreados constantemente y tan pronto como esta flota hostil entre en el alcance de nuestros sistemas de misiles, será objeto de poderosos ataques por parte de la Armada iraní”, señaló.

El mensaje deja abierta la posibilidad de nuevas acciones militares si la presencia estadounidense se mantiene o se intensifica en la zona, lo que incrementa la tensión en un escenario ya marcado por la confrontación directa entre ambos países.