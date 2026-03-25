Irán rechaza un acuerdo con EEUU y presiona a Donald Trump con el precio del petróleo

Teherán negó negociaciones con Washington, endureció su postura y vinculó la estabilidad regional con el control del mercado energético.

Irán negó las negociaciones anunciadas por Trump y endureció su postura frente a Estados Unidos.

El régimen de Irán rechazó las afirmaciones de Estados Unidos sobre negociaciones en curso y aseguró que nunca alcanzará un acuerdo con Washington , en medio de una creciente escalada militar y tensiones que ya impactan en el mercado energético global.

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La respuesta llegó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump , afirmara que ambos países están cerca de “alcanzar un acuerdo” y que existen conversaciones en marcha. Incluso sostuvo que en Irán se produjo “un cambio en el régimen” y que representantes iraníes aceptaron no desarrollar armas nucleares.

Sin embargo, el Ejército iraní salió rápidamente a desmentir esas declaraciones mediante un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria. Desde el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya aseguraron que los supuestos contactos son falsos.

“No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado. Hoy en día, hay dos frentes: la verdad y la mentira. Y ningún buscador de la verdad es seducido por tus olas mediáticas”, señalaron.

Estados Unidos insiste en que hay conversaciones en marcha, pero Irán lo rechaza.

Desde Teherán reconocieron apenas la existencia de contactos indirectos , pero descartaron cualquier tipo de negociación formal. El teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya, fue tajante en una declaración televisada.

“¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?”, cuestionó. Luego reforzó la postura oficial: “Nuestra primera y última palabra ha sido la misma desde el primer día, y seguirá siendo así: alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como ustedes. Ni ahora, ni nunca”.

Ebrahim Zolfaghai (1) Zolfaghari vinculó la estabilidad regional con el control militar iraní en el Golfo Pérsico.

Presión sobre el petróleo y el mercado energético

En paralelo, el régimen iraní elevó el tono al vincular el conflicto con el precio del petróleo. Según advirtió el propio Zolfaghari, los valores de la energía no volverán a niveles anteriores hasta que Irán garantice la estabilidad regional bajo sus condiciones.

“Ni sus inversiones en la región se materializarán, ni verán los precios de la energía y el combustible de antes, hasta que entiendan que la estabilidad en la región es garantizada por la poderosa mano de nuestras fuerzas armadas”, afirmó.

El mensaje dejó en claro que Teherán busca utilizar su influencia en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz como herramienta de presión estratégica.

buque estrecho ormuz El régimen iraní utiliza el control del estrecho de Ormuz como advertencia estratégica. Reuters

Escalada militar y dudas sobre un alto el fuego

Mientras tanto, un portavoz militar iraní citado por Associated Press se burló de los intentos de Washington por alcanzar un alto el fuego, lo que pone en duda la viabilidad de un plan de 15 puntos impulsado por Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, la propuesta habría sido transmitida a Irán a través de intermediarios de Pakistán, que incluso se ofrecieron como sede para futuras conversaciones.

En el terreno, la tensión continúa en aumento. El Pentágono avanza con el despliegue de dos unidades de marines que sumarán unos 5.000 efectivos a la región, en una maniobra que busca darle a Trump “la máxima flexibilidad” para sus próximos movimientos.

Al mismo tiempo, ataques aéreos impactaron en territorio iraní, mientras que misiles y drones lanzados desde Irán apuntaron contra Israel y otros puntos de Medio Oriente, consolidando un escenario de alta volatilidad que aleja, por ahora, cualquier posibilidad de acuerdo.