El juicio a Jair Bolsonaro comenzará el 2 de septiembre y el análisis de pruebas podría durar 27 horas







Acusan al expresidente de Brasil de haber intentado frenar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023.

Jair Bolsonaro enfrenta un juicio en su contra por intento de golpe de Estado en 2023.

La Corte Suprema de Brasil fijó para el 2 de septiembre el inicio del juicio oral contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de haber intentado frenar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023.

Las audiencias fueron programadas por el presidente de la Primera Sección del Tribunal Supremo, Cristiano Zanin. La causa podría derivar en una condena de hasta 40 años de prisión.

Según detalló el comunicado oficial, la causa será debatida en “sesiones extraordinarias los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre”, tras el pedido elevado por el relator del caso, Alexandre de Moraes. Además, serán juzgados otros siete acusados, señalados como parte del “núcleo central” de la trama. Todos enfrentan cargos por los delitos de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, asociación armada y deterioro del patrimonio público.

Intervendrán el Fiscal General de la República, Paulo Gonet, y los abogados defensores de los ocho acusados. Cada parte, la fiscalía y la defensa, deberá presentar sus alegatos orales en el plazo de una hora. La única excepción se refiere al Fiscal General, a quien se le puede conceder un plazo adicional si el juicio involucra a más de un acusado. Sin embargo, esta prórroga está sujeta a la autorización del Presidente de la Primera Sección.

Jair Bolsonaro pidió su absolución y se declaró inocente El expresidente brasileño Jair Bolsonaro reclamó su absolución en el juicio por el intento de golpe contra Luiz Inácio Lula da Silva y se declaró inocente, argumentando que la acusación carece de "evidencia sólida" y se apoya en "interpretaciones distorsionadas".

Sus abogados presentaron ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un alegato de 197 páginas, citado por AFP. "En ningún momento Jair Bolsonaro practicó cualquier conducta que tuviera por finalidad impedir o dificultar la toma de posesión del entonces presidente electo". Además, remarcaron que no hay “configuración de crimen” y que la acusación fiscal se basa en “ilaciones e interpretaciones distorsionadas”.