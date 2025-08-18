La Autoridad Palestina anunció la reactivación de un comité temporal para administrar Gaza







El primer ministro Mohamed Mustafa anunció la creación de un comité temporal para gestionar los asuntos internos de la Franja de Gaza bajo el gobierno palestino.

La Autoridad Palestina anunció que reactivará un "comité temporal" encargado de administrar los asuntos internos de la Franja de Gaza, en el marco de un "gobierno palestino de referencia". El primer ministro Mohamed Mustafa afirmó que la medida busca reforzar la gestión de los servicios básicos y consolidar la unidad de las instituciones palestinas en la región.

Durante su visita al lado egipcio del corredor de Rafá, Mustafa, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores Badr Abdelatty, explicó que "pronto anunciaremos la creación de un comité para gestionar los asuntos de la Franja de Gaza". El funcionario aclaró que el comité "no trata de una nueva entidad política", sino que representa una "reactivación" de las instituciones palestinas, reafirmando que Gaza es "parte integral del Estado de Palestina".

gaza El primer ministro subrayó que la medida responde al compromiso de la Autoridad Palestina de brindar servicios básicos a la población, que en los últimos dos años sufrió condiciones "que no tienen precedentes en la historia contemporánea". "Esta guerra debe terminar, y el continuo sufrimiento diario de la gente en busca de alimentos, agua y medicinas y el desplazamiento constante son una vergüenza para el mundo y la humanidad", declaró Mustafa.

Defensa de la legitimidad del gobierno palestino Mustafa enfatizó que la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) son los únicos órganos legítimos para administrar los asuntos de Gaza y Cisjordania. "Derrotaremos cualquier intento de obstruir la voluntad nacional y el consenso árabe e internacional sobre la unidad de las instituciones nacionales palestinas", señaló.

El primer ministro también criticó la operación militar israelí, que causó más de 61.900 muertos, y advirtió que ninguna organización local o internacional tiene legitimidad para imponer su control sobre Gaza. Desde 2007, tras la victoria de Hamás en las elecciones parlamentarias de 2006, la Autoridad Palestina dejó de administrar efectivamente la Franja, mientras que la comunidad internacional observa los intentos de Israel por controlar el territorio.

