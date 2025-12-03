Spotify Wrapped 2025: cuándo estará disponible el resumen de la música más escuchada del año y cómo verlo + Seguir en









Todo lo que se sabe sobre el lanzamiento del Spotify Wrapped 2025, cómo acceder al resumen musical y qué nombres dominaron el ranking argentino en 2024.

Spotify ultima detalles para activar su esperado Wrapped 2025.

Spotify se prepara para lanzar una nueva edición del Wrapped 2025 y los usuarios esperan conocer la fecha exacta del resumen anual, una tradición que cada diciembre revela las canciones, artistas y podcasts más escuchados del año. Aunque aún no hay confirmación oficial, el patrón de lanzamientos anteriores permite anticipar cuándo llegará la esperada función.

¿Cuándo llega el Spotify Wrapped 2025? Hasta el momento, Spotify no anunció una fecha concreta. Sin embargo, si se observa el comportamiento de años anteriores, Wrapped suele activarse entre fines de noviembre y principios de diciembre. En 2024 apareció el 4 de diciembre; en 2023, el 29 de noviembre. Por eso, se estima que este año la herramienta volverá a habilitarse durante los primeros días de diciembre.

Una vez disponible, los usuarios tendrán todo el mes para acceder a su recap personal sin necesidad de hacerlo de inmediato, ya que la información se mantiene accesible durante diciembre.

Spotify Wrapped revela los artistas, canciones y podcasts más escuchados del año. ¿Cómo acceder al Spotify Wrapped? Para visualizar el Wrapped, es necesario ser usuario de la plataforma y contar con conexión a internet. Cuando la función se active, Spotify enviará una notificación dentro de la aplicación. Solo hará falta ingresar a la cuenta y buscar el banner de “Wrapped 2025”, que aparecerá destacado en la pantalla principal.

¿Qué mostró el Spotify Wrapped 2024? En Argentina, la edición 2024 estuvo marcada por una fuerte presencia de artistas locales. Solo dos figuras internacionales (Feid y Bad Bunny) lograron posicionarse entre los más escuchados del año.

Emilia Mernes 2024.jpg En 2024, Emilia lideró el ranking argentino como la artista más escuchada. OSN Emilia encabezó el ranking nacional como la artista más reproducida del país, seguida por Duki, quien tuvo un año sobresaliente impulsado por el lanzamiento de su álbum “AMERI”. También se destacó Luck Ra, que además de estar entre los primeros puestos, lideró el ranking de canciones con “HOLA PERDIDA”. Milo J apareció en el sexto lugar, mientras que la banda de cumbia Ke Personajes se ubicó en el puesto nueve. El listado confirmó una tendencia ya instalada: la escena argentina dominó el consumo musical dentro del país. Top 10 de los artistas más escuchados en Argentina en 2024 Emilia Duki María Becerra Luck Ra Bad Bunny Milo J Feid YSY A Ke Personajes Tiago PZK Top 10 de las canciones más escuchadas en Argentina en 2024 Luck Ra – HOLA PERDIDA Tiago PZK – Piel Feid – LUNA Luck Ra – QUE ME FALTE TODO Mesita – Una Foto Remix (feat. Emilia) FloyyMenor – Gata Only Emilia – La_Original.mp3 Los Ángeles Azules – Perdonarte, ¿Para Qué? Salastkbron – Tal Para Cual Salastkbron – Un Besito Más Con la cuenta regresiva en marcha, Spotify Wrapped 2025 vuelve a instalarse como uno de los rituales digitales más esperados del año. Mientras millones de usuarios aguardan conocer su propio mapa sonoro, la plataforma se prepara para mostrar qué artistas marcaron el pulso del mundo y cuáles dominaron la escena local. Solo resta que Spotify active la función para que, una vez más, la música vuelva a contar nuestra historia anual.

