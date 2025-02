El papa Francisco bromeó sobre su salud: "Alguien rezó para que me fuera al Paraíso"

Durante su internación en el Hospital Gemelli de Roma , el Papa Francisco tuvo un encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni . Allí, en respuesta a los falsos rumores sobre su fallecimiento que se habían difundido en redes sociales la noche anterior, comentó con ironía: “Alguien rezó para que me fuera al Paraíso, pero Dios decidió dejarme aquí” , según informaron.

La reunión, que se extendió por unos 20 minutos, permitió al pontífice compartir detalles sobre su estado de salud y los consejos médicos que recibió. “Los médicos me han dicho que necesito tomarme un tiempo. No debo reunirme con mucha gente y no puedo trabajar mucho aquí”, explicó Francisco, mostrando una creciente aceptación de las recomendaciones médicas.