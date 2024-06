El papa Francisco pidió "condiciones humanas" para acoger a los refugiados: "No miremos a otro lado"

El sumo pontífice pidió "facilitar los procesos de integración" para los refugiados. Además, en una audiencia en la plaza de San Pedro, dijo que "no olvidemos sus dramas".

En el marco del Día Mundial del Refugiado , el papa Francisco habló en una audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro y pidió por uno de los grupos más afectados por las distintas crisis en el mundo. A través de su cuenta de X (antes Twitter) repitió el pedido y sostuvo que "no reneguemos de la humanidad que nos une".

En su cuenta de X, el Papa escribió un mensaje por el día que se celebra cada 20 de junio y expresó: "Los rostros, los ojos de los refugiados nos piden que no miremos a otro lado, que no reneguemos de la humanidad que nos une, que hagamos nuestras sus historias y no olvidemos sus dramas".