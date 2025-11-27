Netflix colapsó tras el estreno de Stranger Things: usuarios reportaron fallas en la plataforma + Seguir en









El servicio de streaming había aumentado su ancho de banda en un 30% como medida de precaución y para evitar una caída masiva. Sin embargo, la emoción de los fanáticos, fue mas fuerte.

El estreno de la primera parte de la quinta, y última, temporada de Stranger Things, generó revuelo mundial. Tras la llegada de los primeros episodios de la exitosa serie de Netflix, miles de usuarios reportaron fallas en la plataforma.

Días atrás, trascendió que el servicio de streaming había aumentado su ancho de banda en un 30% como medida de precaución y para evitar una caída masiva. Sin embargo, la emoción de los fanáticos, que esperaron aproximadamente tres años para poder darle play a un nuevo capítulo, fue mas fuerte.

"La plataforma de Netflix se cayó tras el estreno de la última temporada de Stranger Things, usuarios reportan que no pueden acceder al servicio de streaming", informaron en las redes sociales. La falla se reportó apenas pasadas las 22 en Argentina, momento que coincidió con la llegada de los primeros cuatro capítulos de la última temporada de la serie.

¡Netflix colapsó! El estreno de la Temporada 5 de #StrangerThings colapsó los servidores de la plataforma, A PESAR de haber aumentado en un 30% su bando de ancha el día de hoy en preparación al estreno. #StrangerThings5 pic.twitter.com/FgzLneTuN5 — LIT Media (@ThePopsLit) November 27, 2025 Cómo es la quinta temporada de Stranger Things Después de una extensa espera y con la expectativa en su punto más alto, Stranger Things volvió a Netflix con la primera parte de su temporada final.

Sin embargo, diferencia de entregas anteriores, este lanzamiento presentará un esquema distinto, por lo que los fanáticos no podrán disfrutar del total de 8 episodios con los que contará la temporada y deberán calmar sus ansias. En este sentido, el estreno de los capítulos será escalonado y dividido en tres partes.

Stranger Things_S5_0012 Las fechas confirmadas por Netflix son: Volumen 1 ( episodios 1, 2, 3 y 4) : 26 de noviembre

( : Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre

Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre Por otro lado, como ya es habitual en la serie, los capítulos tendrán una duración superior a una hora. Sobre esto, la actriz Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven, había adelantado que “cada capítulo será el equivalente a una película”. De esta manera, el estreno de los próximos volúmenes coincidirán con las fiestas, siendo una parte en Navidad y la última en año nuevo, lo que invitará a los seguidores de la serie a brindar con el desenlace de esta historia que comenzó hace casi 10 años.