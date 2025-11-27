El desecho de plásticos de un solo uso contamina océanos, ríos y suelos, un problema que afecta a millones de personas y ecosistemas. Esa crisis motiva a jóvenes a desarrollar inventos alternativos que reduzcan el impacto ambiental sin depender de derivados del petróleo.
Un plástico biodegradable: el innovador invento de una joven de 17 años que sorprendió a millones
El invento que apunta a reducir contaminación sin procesos complejos y ayuda al medioambiente.
La urgencia por disminuir residuos impulsa proyectos que transforman elementos antes descartados en soluciones útiles. En ese escenario surge una propuesta que combina ciencia, creatividad y conciencia ecológica para enfrentar uno de los desafíos más graves del planeta.
El invento que promete disminuir la contaminación: de qué trata
Una adolescente desarrolló un plástico biodegradable elaborado a partir de escamas de pescado, un residuo habitual de los mercados. La idea nació al observar que estas piezas son ligeras, fuertes y flexibles, cualidades similares a las del plástico convencional.
El material resultante se presenta como láminas delgadas y transparentes aptas para fabricar bolsas, envoltorios y utensilios de un solo uso. Su diseño apunta a reemplazar productos que hoy tardan siglos en degradarse y que generan daños profundos en mares y costas.
Este bioplástico utiliza el colágeno y las sales minerales presentes en las escamas, lo que permite obtener una estructura resistente sin recurrir a aditivos tóxicos. Además, integra restos que antes terminaban en la basura, impulsando un modelo más circular.
Un punto clave es su comportamiento en entornos de compostaje: el material se desintegra sin necesidad de procesos industriales complejos, lo que facilita su uso doméstico y reduce la carga ambiental de cada descartable.
Las propiedades de este material amigable con el medioambiente
El bioplástico destaca por su resistencia, flexibilidad y capacidad para sustituir piezas fabricadas con derivados del petróleo. Al provenir de residuos reutilizados, disminuye la presión sobre recursos no renovables y evita generar microplásticos.
Su estructura orgánica permite ampliar su aplicación en envases, utensilios y productos cotidianos, mientras promueve un consumo más responsable. Esta alternativa abre camino a nuevos desarrollos que buscan equilibrar funcionalidad y respeto por el entorno.
