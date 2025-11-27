Un plástico biodegradable: el innovador invento de una joven de 17 años que sorprendió a millones + Seguir en









El invento que apunta a reducir contaminación sin procesos complejos y ayuda al medioambiente.

Un hallazgo nacido de residuos comunes impacta a millones al ofrecer un plástico biodegradable. Pixabay

El desecho de plásticos de un solo uso contamina océanos, ríos y suelos, un problema que afecta a millones de personas y ecosistemas. Esa crisis motiva a jóvenes a desarrollar inventos alternativos que reduzcan el impacto ambiental sin depender de derivados del petróleo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La urgencia por disminuir residuos impulsa proyectos que transforman elementos antes descartados en soluciones útiles. En ese escenario surge una propuesta que combina ciencia, creatividad y conciencia ecológica para enfrentar uno de los desafíos más graves del planeta.

1003744016955_259979611_1706x960 Una idea simple y sostenible atrae a millones al convertir restos descartados en un plástico biodegradable. Foto: MIT-Jacqueline Prawira El invento que promete disminuir la contaminación: de qué trata Una adolescente desarrolló un plástico biodegradable elaborado a partir de escamas de pescado, un residuo habitual de los mercados. La idea nació al observar que estas piezas son ligeras, fuertes y flexibles, cualidades similares a las del plástico convencional.

El material resultante se presenta como láminas delgadas y transparentes aptas para fabricar bolsas, envoltorios y utensilios de un solo uso. Su diseño apunta a reemplazar productos que hoy tardan siglos en degradarse y que generan daños profundos en mares y costas.

Este bioplástico utiliza el colágeno y las sales minerales presentes en las escamas, lo que permite obtener una estructura resistente sin recurrir a aditivos tóxicos. Además, integra restos que antes terminaban en la basura, impulsando un modelo más circular.

Un punto clave es su comportamiento en entornos de compostaje: el material se desintegra sin necesidad de procesos industriales complejos, lo que facilita su uso doméstico y reduce la carga ambiental de cada descartable. Las propiedades de este material amigable con el medioambiente El bioplástico destaca por su resistencia, flexibilidad y capacidad para sustituir piezas fabricadas con derivados del petróleo. Al provenir de residuos reutilizados, disminuye la presión sobre recursos no renovables y evita generar microplásticos. Su estructura orgánica permite ampliar su aplicación en envases, utensilios y productos cotidianos, mientras promueve un consumo más responsable. Esta alternativa abre camino a nuevos desarrollos que buscan equilibrar funcionalidad y respeto por el entorno.

Temas Millones