Kevin Spacey enfrenta nuevas demandas por agresión sexual

Kevin Spacey deberá enfrentar una serie de demandas civiles por agresión sexual presentadas por tres hombres en el Tribunal Superior de Londres en octubre de 2026.

Un artista británico llamado Ruari Cannon , que renunció a su derecho al anonimato, y otros dos demandantes que no lo han hecho, han alegado que S pacey abusó de ellos entre 2000 y 2015 .

Un juez fijó la fecha provisional del juicio para el 12 de octubre de 2026 en una audiencia celebrada a principios de esta semana. Spacey niega todas las acusaciones.

Spacey fue absuelto de nueve cargos de delitos sexuales en un juicio penal en 2023. También fue declarado inocente en un caso civil estadounidense presentado por el actor Anthony Rapp , quien alegó que Spacey abusó de él cuando tenía 14 años.

Spacey fue noticia la semana pasada con una entrevista con el periódico The Telegraph, en la que describió su situación financiera como "no muy buena", y añadió: "Vivo en hoteles, en Airbnb, voy a donde hay trabajo. Literalmente no tengo casa, eso es lo que intento explicar" .

El ex protagonista de House of Cards, dijo: "Los gastos de estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y un gasto desmesurado".

Spacey comparó su situación con las experiencias de los actores de antaño, que fueron incluidos en la lista negra de Hollywood como resultado del macartismo. Mencionó la disposición de Kirk Douglas a trabajar con el guionista Dalton Trumbo, entonces incluido en la lista negra, como el tipo de alianza estratégica que podría ayudarlo a enderezar el rumbo.

“Así que, mi sensación es que si Martin Scorsese o Quentin Tarantino llaman a Evan [Lowenstein, representante de Spacey] mañana, se acabará todo”, afirmó. “Me sentiré increíblemente honrado y encantado cuando un talento de ese nivel conteste el teléfono. Y creo que así será”.