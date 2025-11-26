Donald Trump volvió a atacar a una periodista, a la que definió como "fea por dentro y por fuera"

El presidente agredió a Katie Rogers, de The New York Times en el tercer episodio similar en pocas semanas. El diario defendió a su reportera y criticó la retórica agresiva del mandatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a quedar envuelto en una fuerte controversia tras insultar en Truth Social a la reportera Katie Rogers , de The New York Times, a quien definió como “fea por dentro y por fuera” . Es la tercera vez en semanas que el mandatario ataca a mujeres periodistas por su apariencia o desempeño , profundizando la tensión con los medios.

El insulto de Trump hacia Rogers ocurrió apenas un día después de la publicación de un artículo del Times que analizaba el notable envejecimiento del presidente durante su mandato. Además de las descalificaciones personales, el mandatario volvió a cargar contra el diario, al que calificó como un “periódico sensacionalista barato” y “enemigo del pueblo” , cuestionando la veracidad del reportaje.

Tras el ataque, The New York Times emitió una contundente defensa de su periodista. Un vocero afirmó que el artículo es “preciso” y respaldado por información de primera mano, y remarcó que “los insultos y las ofensas personales no cambian eso” . También destacó que Rogers representa el valor de una prensa independiente al servicio de los ciudadanos.

Este episodio se suma a otros incidentes recientes. A comienzos de mes, Trump increpó a Mary Bruce , de ABC News, en el Despacho Oval, acusándola de ser una “reportera terrible” por consultarle sobre los archivos de Jeffrey Epstein . Días antes, en el Air Force One , insultó a Catherine Lucey , de Bloomberg, diciéndole “cállate, cerdita” , también ante una pregunta vinculada al caso Epstein.

Consultada por el patrón de agravios, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt , defendió al presidente al señalar que es “franco, abierto y honesto” , y que esa franqueza es valorada por sus votantes. Según la funcionaria, Trump reacciona cuando -a su criterio-los periodistas difunden “noticias falsas” sobre él o su administración.

Por su parte, la portavoz Abigail Jackson negó que los comentarios del presidente tengan un trasfondo de género. Aseguró que el estilo sin filtros de Trump es parte de su “transparencia” y atribuyó la disputa con la prensa a la baja confianza pública en los medios, descartando que se trate de un caso de sexismo.

Los agravios tampoco se limitaron a mujeres. Recientemente, Trump llamó al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, “persona con bajo coeficiente intelectual” y “gordo desaliñado”. También arremetió contra el presentador Jimmy Kimmel y el corresponsal de ABC News, Jonathan Karl, a quien tildó de “reportero terrible” y acusó de trabajar para una cadena “muy injusta”.

"Los ahorcaría": Donald Trump pidió la pena de muerte para seis legisladores demócratas y los acusó de sedición

El presidente de EEUU, Donald Trump, exigió la pena de muerte a seis legisladores demócratas, en otra declaración más que polémica. El pedido se dio luego de que los congresistas publicaran un video en el que recordaban a los militares su obligación de rechazar órdenes ilegales.

El mandatario estadounidense acusó a los parlamentarios de cometer “sedición del más alto nivel”, calificó sus declaraciones de “traición” y reclamó que fueran “arrestados y juzgados". A través de su red social, Truth Social.

video demócratas El video que compartieron legisladores demócratas y que hizo enojar a Trump.

Las explosivas afirmaciones ocurrieron luego de que un grupo de senadores y representantes demócratas con pasado militar o en inteligencia difundiera un mensaje dirigido a los militares en actividad. En ese video, recordaban que las amenazas a la Constitución no siempre vienen del exterior y que el propio sistema legal estadounidense exige rechazar órdenes abiertamente ilegales, sin importar quién las dicte.

Aunque el mensaje no hacía referencia a una orden puntual, la publicación coincidió con reportes de soldados que habrían expresado dudas sobre la legalidad de recientes operaciones contra presuntos narcotraficantes. Puertas adentro, las fuerzas armadas estadounidenses se encuentran en un escenario de desconfianza.