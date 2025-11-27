Detuvieron en Nordelta al exabogado de Wanda Nara por estafar clientes

Se trata del abogado Nicolás Payarola, vinculado a figuras del espectáculo y deporte. Entre sus víctimas está la hija del exintendente Gustavo Posse y la familia de Gonzalo Montiel.

El abogado Nicolás Payarola fue detenido este jueves en Nordelta, Tigre, tras ser investigado por una serie de causas vinculadas a estafas a clientes. Conocido en el mundo del espectáculo, fue defensor de la conductora Wanda Nara y entre sus víctimas figura la familia del futbolista Gonzalo Montiel y la hija del exintendente Gustavo Posse .

La detención, que sucedió en su casa del barrio Golf, dentro de Nordelta, fue ordenada por la jueza de Garantías de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty después de revocar una eximición de prisión de la que gozaba el magistrado, informó La Nación.

Además, se ordenó otro allanamiento en un domicilio de Beccar , en San Isidro, para buscar documentación vinculada a otras víctimas.

El letrado, también defensor del cantante L-Gante, está imputado de los " delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida" , junto a defraudación por "abuso de firma en blanco" y "por administración fraudulenta reiterada". La investigación está a cargo del fiscal general Cosme Iribarren, uno de los magistrados adjuntos de San Isidro .

Entre las víctimas registradas en la causa, se encuentra la hija del exintendente Gustavo Posse, María Macarena , informó Infobae. En paralelo, la Justicia porteña procesó al abogado en junio de este año por engañar al futbolista Gonzalo “Cachete” Montiel y a su familia, con un embargo de $810 millones.

El fiscal Iribarren descubrió que ambos casos se cruzan ya que el padre de Montiel, Juan Marcelo, es una de las víctimas en la causa de la Justicia sanisidrense. Según la acusación, Payarola habría intentado ofrecer un campo de 132 hectáreas en La Pampa a la familia Montiel, que le pertenecía a otro cliente que supuestamente engañó.

Por otro lado, el abogado José María Vera, representante de otro de los damnificados, informó a La Nación que Payarola "nunca había aportado las claves de los dispositivos electrónicos y celulares que le habían sido secuestrados" en el allanamiento de junio, por lo que tenía acceso remoto.

