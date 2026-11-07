Visita del papa León XIV a Buenos Aires: las claves para ver la Santa Misa y seguir la caravana

La organización dispuso un corredor al que se podrá acceder desde la madrugada del lunes, para aguardar la aparición del Papa que ocurrirá a media mañana.

El papa León XIV llegará a la ciudad de Buenos Aires el domingo 8 de noviembre.

El movimiento que generará la llegada de papa León XIV provoca un impacto económico y una nueva configuración de los transportes . Sin embargo, la principal expectativa para los fieles de la ciudad de Buenos Aires está en la Santa Misa que brindará el lunes 9 de noviembre, para la que se espera una masiva llegada de personas.

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El próximo lunes, el Papa dará la Santa Misa en el Monumento de los españoles , en las inmediaciones del Parque Tres de Febrero. Los accesos al público iniciarán a las 00 horas de ese mismo día y la organización recomienda llegar con anticipación. A las 10 horas está estipulado que León XIV salude desde el papamóvil, que recorrerá desde el túnel de la Avenida Del Libertador hasta el escenario, ubicado en la intersección con la calle Sarmiento.

La Santa Misa iniciará a las 11:30 horas y culminará a las 13 horas, cuando iniciará la desconcentración. El público se ubicará a lo largo de la Avenida Del Libertador en un corredor de 2,3 kilómetros que se extenderá hasta Olleros. La infraestructura de sonido y pantallas permitirá seguir la ceremonia desde cualquier punto del corredor y espacios aledaños. Habrá 33 pantallas y 30 carpas eucarísticas de uso de la Iglesia para la distribución de la comunión. También 70 puestos de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.

En ese marco, la organización informó que estará permitido llevar termo y mate, gorras, protector solar y repelente, abrigo y capa de lluvia, paraguas plegables, bolsas para residuos, baterías portátiles, papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos, alimentos, con utensilios descartables, botellas y recipientes plásticos, bastones y muletas, pequeños binoculares, bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros, banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

Sin embargo, estará prohibido llevar velas, mascotas, bebidas alcohólicas, elementos punzocortantes, armas, envases de vidrio, drones, pirotecnia, láseres y punteros láser, walkie-talkies, valijas y bolsos grandes, mochilas superiores a 15 litros, astas rígidas, paraguas no plegables, bicicletas, monopatines y rollers, cascos de moto y bicicleta, megáfono y bocinas de aire, computadoras, objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros, carpas y sombrillas.

Visita del papa León XIV: qué estaciones de subte estarán cerradas

La visita del papa León XIV a la ciudad de Buenos Aires, prevista entre el domingo 8 y el martes 10 de noviembre, provocará importantes modificaciones en el funcionamiento del subte porteño. El Gobierno de Jorge Macri confirmó un operativo especial que incluirá cierres de estaciones, recorridos limitados y una extensión horaria para facilitar el traslado de los asistentes a las actividades del Pontífice.

Las restricciones más importantes se aplicarán durante el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre, cuando las seis líneas de subte funcionarán con recorridos reducidos debido al dispositivo de seguridad desplegado en distintos puntos de la Ciudad. En tanto, el martes 10 se prevé recuperar el servicio habitual, aunque podrían establecerse nuevas limitaciones según la cantidad de pasajeros y las condiciones de seguridad.

Nuevo esquema de subte durante la visita del Papa. Ámbito

Además, el Gobierno porteño confirmó que la línea D extenderá su funcionamiento hasta la 1:30 durante la última jornada, mientras que la línea H contará con un servicio especial de conexión para facilitar la desconcentración de los asistentes a la Misa de Jóvenes.

El domingo 8 de noviembre, todas las líneas funcionarán con el cronograma habitual de los domingos hasta el mediodía. A partir de las 12.00, comenzarán a regir los cierres previstos por el operativo de seguridad. Por su parte, el Premetro funcionará sin cierres durante la jornada. El lunes 9 de noviembre serán las mismas estaciones las que permanecerán cerradas. Las modificaciones serán las siguientes:

Línea A

Estaciones cerradas: Plaza de Mayo, Perú, Piedras y Lima.

Recorrido habilitado: entre San Pedrito y Sáenz Peña .

Inicio de las restricciones: 12.00.

Línea B

Estaciones cerradas: Leandro N. Alem, Florida y Carlos Pellegrini.

Estación cerrada por obras: Medrano.

Recorrido habilitado: entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay .

Inicio de las restricciones: 12.00.

Línea C

Estaciones cerradas: Retiro, San Martín y Avenida de Mayo.

Estaciones cerradas por obras: Lavalle e Independencia.

Recorrido habilitado: entre Constitución y Diagonal Norte .

Condición especial: la estación Diagonal Norte permitirá exclusivamente el egreso de pasajeros durante el operativo.

Inicio de las restricciones: 12.00.

Línea D

Estaciones cerradas: Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón.

Recorrido habilitado: entre Congreso de Tucumán y Tribunales .

Inicio de las restricciones: 12.00.

Línea E

Estaciones cerradas: Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia.

Estaciones cerradas por obras: Urquiza y Entre Ríos.

Recorrido habilitado: entre Plaza de los Virreyes y San José .

Inicio de las restricciones: 12.00.

Línea H