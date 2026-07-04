Lula de Silva amplía la ventaja sobre Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones, según una encuesta + Agregar ámbito en









Lo ubican al actual presidente con 48,8% de los votos frente al 42,3% del senador del PL en un eventual balotaje, una diferencia de 6,5 puntos porcentuales. El relevamiento también muestra a Lula al frente en todos los escenarios de primera vuelta.

Los principales candidatos para las elecciones de Brasil es Lula y Flavio Bolsonaro, hoy polarisado. Estadao

Una nueva encuesta de la consultora AtlasIntel, realizada en conjunto con Bloomberg, mostró una ampliación de la ventaja del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre el senador Flávio Bolsonaro (PL) en la carrera hacia las elecciones presidenciales de Brasil de este año. Según el relevamiento difundido este miércoles, en un eventual segundo turno Lula obtendría el 48,8% de los votos, contra el 42,3% de Flávio, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

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El resultado marca un cambio respecto de la medición anterior, realizada en abril, cuando ambos candidatos aparecían empatados en 48% de las intenciones de voto. El estudio también registró un incremento en la cantidad de electores indecisos, que pasaron del 5% al 8,9% entre ambas mediciones. En el escenario de primera vuelta, Lula also se impone con el 46,3%, por encima del 44% que había obtenido en el sondeo previo, mientras que Flávio retrocedió del 39% al 36,6 por ciento.

Detrás de los dos principales candidatos aparece Renan Santos (Missão), que trepó del 5% al 7,8%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD), con 2,9%, y Romeu Zema (Novo), con 2 por ciento. La encuesta, registrada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) bajo el número BR-04582/2026, relevó a 4.999 electores entre el 26 y el 30 de junio, con un margen de error de un punto porcentual y un nivel de confianza del 95 por ciento.

Otros escenarios y el contexto político El sondeo también incluyó proyecciones de un eventual balotaje entre Lula y otros precandidatos. Frente a Ronaldo Caiado, el mandatario obtendría el 48% contra el 39%, mientras que ante Romeu Zema la ventaja sería de 48,2% a 38,5 por ciento. También se testeó el nombre de la exprimera dama Michelle Bolsonaro, sin variaciones significativas respecto de los otros escenarios opositores. La aprobación de la gestión de Lula, en tanto, retrocedió levemente del 47% en abril al 45,9% en junio.

El relevamiento se conoció días después de la novena fase de la operación Compliance Zero, que tuvo como blanco al exlíder del gobierno en el Senado, Jaques Wagner, aliado del mandatario. El expresidente Jair Bolsonaro, inhabilitado políticamente y actualmente bajo prisión domiciliaria, también fue mencionado en el estudio pese a no poder competir en la contienda electoral.