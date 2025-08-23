El Pentágono despidió a un jefe de inteligencia tras la evaluación del ataque a Irán







Se trata de un jefe de la DIA, cuyo informe revelaba que los ataques contra Irán solo habían retrasado unos meses su programa nuclear. Trump tildó el informe de "erróneo".

El teniente general Jeffery Kruse pertenecía a la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) del Pentágono. Gentileza: BBC

El secretario de Defensa de EEUU Pete Hegseth despidió al jefe de la agencia de inteligencia del Pentágono, apenas unas semanas después de que la Casa Blanca criticara una revisión que evaluaba el impacto de los ataques estadounidenses contra Irán.

El teniente general Jeffery Kruse dejará de dirigir la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), según informó el Pentágono en un comunicado. Otros dos altos mandos militares también fueron destituidos. Por el momento, el Departamento de Defensa no dio ninguna explicación inmediata sobre los despidos.

En junio, el presidente Donald Trump rechazó un informe filtrado de la DIA que revelaba que los ataques contra Irán solo habían retrasado meses su programa nuclear. La Casa Blanca declaró que la evaluación de la agencia era "totalmente errónea".

La DIA forma parte del Pentágono y se especializa en inteligencia militar para apoyar las operaciones, recaudando gran cantidad de inteligencia técnica, pero es distinta de otras agencias como la CIA.

Por su lado, se entiende que Hegseth también ordenó la remoción de dos jefes de las reservas navales y del Comando de Guerra Especial Naval, dijo una fuente anónima a Reuters el viernes. En una declaración, el senador estadounidense Mark Warner advirtió que el despido de Kruse era una señal de que Trump tenía un "peligroso hábito de tratar la inteligencia como una prueba de lealtad en lugar de una salvaguardia para nuestro país". Sigue la pelea con la Fed: ahora Donald Trump afirmó que despedirá a la gobernadora, Lisa Cook El presidente de EEUU, Donald Trump, se prepara para despedir a una de las gobernadoras de la Fed, Lisa Cook, luego de que se conociera una denuncia de presunto fraude hipotecario. El miércoles, el magnate la instó a renunciar. Desde entonces, la Reserva Federal ha mantenido el silencio. En una carta a la Fiscal General, Pam Bondi, el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, William Pulte, afirmó que Cook "falsificó documentos bancarios y registros de propiedad para adquirir términos de préstamo más favorables, potencialmente cometiendo fraude hipotecario".