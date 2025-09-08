Atentado terrorista en Israel: una de las víctimas era argentina







Sara Mendelson, de 57 años y residente en Israel desde su infancia, formaba parte del liderazgo del movimiento juvenil Bnei Akiva y se dirigía a su trabajo cuando fue alcanzada por los disparos que también dejaron cinco muertos más y al menos 21 heridos.

Sara Mendelson, ciudadana argentina residente en Israel desde su infancia, murió en el atentado terrorista de Jerusalén.

Un ataque armado en Israel dejó este lunes un saldo de seis civiles muertos y al menos 21 heridos, según informó el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA). Los agresores, identificados como dos ciudadanos palestinos, fueron abatidos en el lugar por un soldado y varios civiles presentes. El hecho se produjo en la intersección de Ramot, al norte de Jerusalén.

Entre las víctimas se encontraba Sara Mariela Voloj de Mendelson, de 57 años, ciudadana argentina que residía en Israel desde su infancia. Mendelson formaba parte del liderazgo de Bnei Akiva, un movimiento juvenil sionista religioso, y trabajaba gestionando las relaciones con las autoridades locales en el departamento de tesorería de la organización. Según informaron medios locales, se dirigía a su trabajo en Jerusalén cuando fue alcanzada por los disparos, convirtiéndose en la única víctima identificada como extranjera entre los fallecidos.

Las demás víctimas fueron: Yaakov Pinto, de 25 años, un joven recién casado que había emigrado desde España; Rabbi Levi Yitzhak Pash, educador en una yeshivá; Israel Mentzer, de 28 años, y Yosef David, de 43 años, ambos residentes del barrio de Ramot; y Rabbi Mordechai Steinsteg, de 79 años, cardiólogo y fundador de la panadería “Dr. Mark’s Bakery” en Beit Shemesh. Varias de estas personas fallecieron en el hospital tras ser trasladadas en estado crítico.

El ataque se produjo alrededor de las 10:00 horas locales en la parada de autobús del cruce de Ramot, cerca de dos asentamientos israelíes. La policía y el ejército desplegaron efectivos en la zona y en los alrededores de Ramala, aseguraron el área y recuperaron armas y municiones de los atacantes. El primer ministro Benjamín Netanyahu, presente en el lugar, anunció que se adoptarán “medidas más severas” contra quienes hayan colaborado con los agresores y reafirmó la lucha contra el terrorismo.

La reacción de Benjamín Netanyahu El primer ministro israelí, que llegó al lugar del atentado poco después, advirtió que se adoptarán “medidas aún más severas” contra quienes hayan colaborado en la planificación del tiroteo. También envió sus condolencias a las familias de las víctimas y prometió que el Gobierno “perseguirá y cercará a los responsables”.

“Estos ataques no nos debilitan; fortalecen nuestra determinación”, afirmó, al tiempo que reiteró su objetivo de “destruir a Hamás”, a pesar de que el grupo islamista no reivindicó el atentado. Solidaridad oficial de Argentina tras el ataque El Gobierno emitió un comunicado a través de Cancillería, donde "condena enérgicamente el brutal atentado terrorista perpetrado en Jerusalén, que segó la vida de hombres y mujeres inocentes, entre ellos la ciudadana argentina Sara Mendelson". "El Gobierno argentino expresa su profunda solidaridad con el pueblo del Estado de Israel y transmite sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas de este acto criminal", agregaron. Y por último, sentenciaron: "La República Argentina reitera su más absoluto rechazo y repudio a toda manifestación de terrorismo y violencia, flagelos que atentan contra la paz, la convivencia democrática y los valores universales que defendemos. Asimismo, reafirma su firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de intolerancia y discriminación".

