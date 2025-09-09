Gaza se hunde en el pánico por una orden de evacuación de Israel para "arrasar" a Hamás

Los residentes llevan semanas esperando nuevos ataques. Las FDI insisten en ordenar el traslado a una "zona humanitaria" con tiendas de campaña.

Los palestinos que viven en las ruinas de la ciudad de Gaza fueron bombardeados este martes con panfletos israelíes. Los mismos les ordenaba salir, después de que Israel dijera que estaba a punto "de arrasar" el área en un ataque para eliminar a Hamás .

Los residentes de la ciudad, de un millón de palestinos antes de la guerra, llevan semanas esperando un ataque desde que la gestión de Benjamín Netanyahu diseñó un plan para darle un golpe fatal a la organización terrorista en lo que considera los últimos bastiones del grupo.

"Les digo a los residentes de Gaza que aprovechen esta oportunidad y me escuchen atentamente: están advertidos: ¡salgan de ahí! ", declaró Netanyahu según citó Reuters.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) le ordenaron a los residentes, mediante panfletos, evacuar la ciudad de Gaza, donde bombardearon torres residenciales hasta los cimientos en los últimos días.

Consecuentemente, esta advertencia causó pánico y confusión entre los residentes, quienes afirman no tener un lugar seguro a donde resguardarse. "A pesar de los bombardeos de la última semana, me resisto a irme, pero ahora iré para estar con mi hija", dijo la habitante Um Mohammad, de 55 años, madre de seis hijos, por mensaje de texto.

Las autoridades sanitarias de Gaza anunciaron que evacuarían los dos principales hospitales operativos, Al Shifa y Al Ahli, a la par de mantener la atención a los pacientes. Las FDI ordenaron el traslado a una "zona humanitaria" en Al-Mawasi, donde figuran tiendas de campaña.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el lunes que el ejército desataría un "poderoso huracán" que destruiría Gaza si Hamás no libera a los últimos rehenes que tiene y se rinde.

Israel convocó a decenas de miles de reservistas para una operación terrestre, a la par de afirmar tener el control del 40% de la ciudad. El Ministerio de Salud de Gaza llamó a la comunidad internacional a proteger los hospitales, advirtiendo una "una catástrofe humanitaria que amenaza las vidas de miles de pacientes y personas heridas".