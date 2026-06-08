El primer tratamiento contra el cáncer con inyector portátil ya es una realidad en Europa + Agregar ámbito en









La corporación Sanofi recibió la autorización de la Comisión para comercializar Sarclisa, una terapia subcutánea que utiliza este innovador dispositivo de aplicación.

Este anticuerpo monoclonal ya cuenta con el respaldo de las autoridades sanitarias en casi 60 naciones, lo que permitió que unos 70.000 pacientes en todo el mundo reciban el tratamiento.

El laboratorio de origen francés Sanofi confirmó que la Comisión Europea autorizó el uso de Sarclisa, una terapia subcutánea destinada a combatir el mieloma múltiple. Este fármaco se aplica a través de un dispositivo que se adhiere directamente al cuerpo del paciente.

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"Sarclisa es el primer tratamiento contra el cáncer en la UE que se administra mediante un inyector portátil y mediante inyección manual, lo que permite una administración flexible en el domicilio de los pacientes o en los ambulatorios", expresó Sanofi a través de un comunicado.

Por otra parte, Mohamad Mohty, profesor de hematología en la Sorbona, explicó: "Con esta nueva opción aprobada, tenemos la oportunidad de reducir la presión sobre los sistemas sanitarios y, al mismo tiempo, damos mayor flexibilidad y comodidad en los cuidados del paciente".

La corporación farmacéutica detalló que esta alternativa médica se encuentra bajo evaluación de los organismos reguladores en mercados clave como Japón, China y Estados Unidos. En este último país, la Administración de Alimentos y Medicamentos decidió prorrogar por tres meses su veredicto definitivo, un dictamen que el laboratorio prevé que se haga público hacia finales de julio.

De qué se trata el mieloma múltiple El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que se origina en las células plasmáticas. Esta enfermedad se caracteriza por la proliferación descontrolada de estas células dentro de la médula ósea, donde se acumulan masivamente hasta desplazar a los componentes sanguíneos sanos y alterar de forma drástica el funcionamiento normal del organismo.

Para hacer frente a esta patología, el uso de Sarclisa demostró un alcance global desde su lanzamiento comercial en dos mil veinte. Este anticuerpo monoclonal ya cuenta con el respaldo de las autoridades sanitarias en casi 60 naciones, lo que permitió que unos 70.000 pacientes en todo el mundo reciban el tratamiento.