El príncipe Harry y Meghan Markle podrían regresar a vivir al Reino Unido en las próximas semanas + Agregar ámbito en









El matrimonio de duques podrían volver a fines de agosto y fuentes aseguran que hasta sus hijos podrían comenzar las clases. Sería en una residencia privada, no perteneciente a la realeza.

Harry y Meghan residen en California desde 2020, año en que renunciaron a sus funciones como miembros activos de la familia real británica. Noticias Argentinas

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle podrían regresar al Reino Unido en las próximas semanas, según informaron medios británicos. La pareja consideraría mudarse a una residencia privada en las afueras de Londres e inscribir a sus hijos en un colegio británico para el inicio del curso escolar, si bien la decisión final aún no fue confirmada.

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El matrimonio de duques “planean abandonar EEUU a finales de mes para instalarse en una residencia privada, no perteneciente a la realeza, que, según se dice, está ubicada en las afueras de Londres”, indicó el medio The Telegraph.

El príncipe Harry y su esposa Meghan podrían regresar a vivir al Reino Unido en las próximas semanas Por otro lado, la BBC y otros medios británicos informaron que los hijos de la pareja, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, habrían sido inscritos en una escuela británica para el inicio de clases en septiembre.

Harry y Meghan residen en California desde 2020, año en que renunciaron a sus funciones como miembros activos de la familia real británica. La pareja se trasladó tras tensiones familiares que se intensificaron luego de la publicación de las memorias de Harry, tituladas “Spare”, y de una entrevista con Oprah Winfrey la cual "profundizó la brecha", publicó BBC.

Según la agencia de noticias Press Association (PA), Carlos III (77) fue informado el domingo de que los duques de Sussex considerarían regresar. “El monarca agradece la oportunidad de ver más a la familia en un plano más personal, pero no habrá cambios en su estatus y la pareja seguiría sin ser miembros activos de la realeza”, señaló la agencia.

La pareja se trasladó tras tensiones familiares que se intensificaron luego de la publicación de las memorias de Harry. Getty Images La reunión con Carlos y un cambio "extraordinario" La noticia surgió poco después de que ambos viajaran en julio y se reunieran de forma privada con Carlos. En 2025, Harry manifestó su interés en reconciliarse con su padre. Por otro lado, varios medios aseguran que la relación con William es distante y sin contacto directo. El comentarista de la realeza Richard Fitzwilliams calificó el eventual regreso como “un acontecimiento extraordinario” en declaraciones a la televisión británica: “Sinceramente, lo primero que pensé fue que... no lograron triunfar en EEUU... básicamente, no consiguieron ser estrellas de primera línea en Hollywood”, expresó, citado por BBC.