Reino Unido evalúa volver a la Unión Europea: "El Brexit causó más daño que beneficio"

Así lo aseguró su primer ministro Andy Burhnam, quien sostuvo que considerarán "qué es más factible" para el país. De cara al futuro, adelantó que no quiere dejar la cuestión "en el aire" y busca tener claro "hacia dónde irán en la próxima década".

Burnham confesó que quería "estudiar las opciones" que más le convengan a Reino Unido, entre ellas dar marcha atrás el Brexit.

El primer ministro británico Andy Burnham expresó que la reincorporación de Reino Unido a la Unión Europea (UE) es una de las opciones que su gobierno evalúa para redefinir la relación a largo plazo con Europa. En ese sentido, apuntó que la separación ocurrida hace unos años, bautizada como Brexit, causó "más daño que beneficio".

Burhnam declaró a la BBC que, tras el acuerdo actual sobre el Brexit, quería estudiar "qué es factible" para reparar las relaciones con el resto del continente. Sus palabras llegaron después deprometer en la conferencia del Partido Laborista de este martes que exploraría la posibilidad de estrechar lazos con el bloque en una cumbre que se celebrará a finales de este año, con posterioridad a su aplazamiento.

Esta medida podría crear una enorme división en las próximas elecciones generales ya que los conservadores lo acusan de intentar "reabrir viejas heridas reiniciando las batallas de los años del Brexit", indicó el medio.

No obstante, sus últimas declaraciones son el indicio más claro hasta el momento de que podría romper decisivamente con el programa electoral del Partido Laborista para 2024, que prometía "hacer que el Brexit funcione" al tiempo que descartaba la reincorporación a la unión aduanera o al mercado único.

Su predecesor, Keir Starmer, había intentado un reinicio más limitado de las relaciones , que incluía la alineación con las normas alimentarias de la UE, un acuerdo sobre visados para jóvenes y la reincorporación de la industria británica al régimen de comercio de emisiones de carbono de la UE .

Su predecesor, Keir Starmer, había intentado un reinicio más limitado de las relaciones, que incluía la alineación con las normas alimentarias de la UE. EFE

Así, su dimisión retrasó la cumbre de verano con la UE hasta finales de este año, momento en el que Burnham también declaró que quiere publicar un plan decenal para transformar la economía del Reino Unido. En diálogo con la BBC Radio 4, el actual primer ministro afirmó que no quería dejar la cuestión de la relación con la UE "en el aire" y que quería tener claro "hacia dónde queremos que vaya Gran Bretaña en la próxima década".

Al preguntársele si deseaba que el Reino Unido se reincorporara a la UE, respondió que quería "estudiar las opciones". Añadió que ya había defendido esa medida en vida, aunque reconoció que "no necesariamente es así ahora". "Podríamos quedarnos como estamos. Sin duda, es una opción, si la gente cree que este es el lugar adecuado para quedarse", declaró al programa.

Reino Unido pide participar de un plan de la Unión Europea para proteger la industria automotriz regional

El primer ministro Andy Burnham defendió que Reino Unido se convierta en un "socio de confianza" del programa "Fabricado en Europa" de la Unión Europea y pidió evitar una confrontación que podría afectar a la industria automovilística británica.

La iniciativa, conocida como "Made in Europe", busca reducir la dependencia de componentes chinos mediante la prioridad a productos fabricados en Europa. El esquema genera preocupación en Reino Unido, cuya industria automotriz abastece cadenas de suministro de la UE y comercializa vehículos en distintos países del bloque.

En este escenario - y a pesar de estar fuera del bloque - Burnham planteará la posibilidad de que el Reino Unido tenga acceso al programa durante su viaje a Nueva York, donde participará de su primera Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese marco, se espera que mantenga un encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.