Petróleo en Malvinas: Rockhopper ratificó Sea Lion para 2028 y Borders & Southern busca socio para Darwin

Rockhopper confirmó en su balance del primer semestre que mantiene la meta de iniciar la producción de Sea Lion en el primer trimestre de 2028, mientras Borders & Southern quiere desarrollar el yacimiento Darwin. Las empresas sostienen sus planes pese a la ofensiva del Gobierno.

Sea Lion avanza sin permisos oficiales de Argentina hacia la perforación de desarrollo y mantiene como objetivo la primera producción para el primer trimestre de 2028.

La actividad petrolera alrededor de las Islas Malvinas vuelve a quedar en el centro de la disputa con el Reino Unido. Mientras Rockhopper Exploration ratificó en sus resultados correspondientes al primer semestre de 2026 que mantiene el objetivo de comenzar a producir petróleo de Sea Lion durante el primer trimestre de 2028 , la también británica Borders & Southern Petroleum busca un socio estratégico para avanzar con el desarrollo de Darwin , un descubrimiento de gas y condensado ubicado en la Cuenca Malvinas Sur. Los anuncios se producen pocos días después de que el Gobierno de Javier Milei profundizara su estrategia para intentar frenar la explotación de hidrocarburos en el área.

Los resultados de Rockhopper fueron publicados el 30 de septiembre de 2026 y constituyen la principal fuente de la actualización sobre Sea Lion . La compañía informó que la primera fase del desarrollo, denominada Northern Development Area Phase 1 (NDA 1) , fue aprobada a fines de 2025 y cuenta con financiamiento.

Según el documento, el operador Navitas Petroleum apunta a obtener la primera producción en el primer trimestre de 2028, mientras que la perforación de los pozos de desarrollo está prevista para comenzar a principios de 2027.

Rockhopper posee el 35% de Sea Lion , mientras que Navitas Petroleum controla el 65% y actúa como operador. En su balance, el CEO de Rockhopper, Samuel Moody , calificó el período como una etapa clave para la compañía y volvió a ratificar la fecha prevista para la producción.

"La obtención del primer petróleo en el NDA 1 sigue prevista para el primer trimestre de 2028", señaló Moody en el balance, al tiempo que destacó la reciente ampliación de capital y el respaldo de los gobiernos del Reino Unido y de las Islas Malvinas . La empresa informó que la colocación de acciones y una oferta abierta permitieron levantar en conjunto u$s200 millones , recursos que le permiten financiar sus compromisos hasta mediados de 2028, incluyendo la primera fase de Sea Lion , la adquisición y adecuación de una segunda unidad FPSO y tareas de exploración.

El proyecto utilizará el Aoka Mizu, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), que según la información de Rockhopper se encuentra en el sudeste asiático después de haber pasado por una inspección inicial en un astillero del Reino Unido. La perforación de desarrollo está prevista para comenzar a principios de 2027. La compañía también informó que se encuentra avanzando el proceso de fabricación de equipos de largo plazo y los trabajos vinculados con la infraestructura necesaria para el proyecto.

La empresa también comunicó una actualización de los recursos y reservas de Sea Lion elaborada por Netherland, Sewell & Associates (NSAI). El informe independiente, con fecha efectiva a fines de julio de 2026, elevó las reservas 2P a 110 millones de barriles y los recursos contingentes 2C a 219 millones de barriles. Sobre esa base, Rockhopper informó un incremento de su NPV10 post-impuestos para el escenario 2P + 2C, de u$s2.160 millones a u$s2.950 millones.

Una segunda FPSO para acelerar el desarrollo

La estrategia de Sea Lion no se limita a la primera fase. Navitas adquirió también la OSX-1, una segunda FPSO que será destinada al Central Development Area (CDA). Rockhopper informó que la unidad tiene el potencial de llevar la producción total del proyecto, combinada con la primera fase, a aproximadamente 180.000 barriles diarios.

El operador apunta a tomar la decisión final de inversión del CDA durante el primer semestre de 2028, con la posibilidad de iniciar la producción de esa segunda área en 2030. La compañía británica aclaró que la adquisición de la FPSO constituye un paso para acelerar el proyecto, aunque la decisión final de inversión requiere todavía cumplir otras condiciones.

Rockhopper también anticipó que la exploración podría retomarse en la Cuenca Malvinas Norte durante o hacia el final de la campaña de desarrollo. El nuevo informe de NSAI identificó, además, potencial exploratorio adicional en las áreas vinculadas con Sea Lion.

Rockhopper

La respuesta de Rockhopper a las sanciones argentinas

La ratificación del cronograma se produce en medio de la ofensiva del Gobierno argentino contra las empresas que participan de proyectos petroleros en las aguas que rodean las Islas Malvinas.

A comienzos de septiembre, el Gobierno anunció un nuevo régimen de sanciones para personas y compañías que realicen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en los espacios marítimos vinculados con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El Decreto 868/2026 estableció a la Cancillería como autoridad de aplicación y sumó controles para empresas que busquen acceder al RIGI o conseguir permisos hidrocarburíferos.

Luego, el Ejecutivo presentó denuncias contra empresas vinculadas con Sea Lion y sostuvo que algunas de ellas contarían con licencias otorgadas por el Reino Unido que la Argentina considera ilegítimas. El expediente penal quedó radicado en el juzgado federal de Julián Ercolini.

El último capítulo de la disputa se produjo el 28 de septiembre, cuando Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto por el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El Gobierno intimó al Reino Unido a impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos de Sea Lion y advirtió que, si no obtiene respuesta, recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales.

El CEO de Rockhopper, Samuel Moody, calificó a este período como una etapa clave para la compañía y volvió a ratificar la fecha prevista para la producción.

Rockhopper, en su balance, recogió las amenazas y sostuvo que el Gobierno de las Islas Malvinas y el Gobierno británico caracterizaron las medidas argentinas como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica”. La compañía añadió que Navitas considera que sus licencias petroleras son válidas y fueron otorgadas legalmente por el gobierno de las islas.

Según la posición expresada por la compañía, Navitas opera bajo licencias otorgadas por el "gobierno kelper" de las Islas Malvinas, que Londres reconoce como un territorio británico de ultramar con autogobierno. La empresa también señaló que, de acuerdo con el operador, no se espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto significativo sobre las actividades de desarrollo de Sea Lion ni sobre su calendario.

Darwin: Borders & Southern busca un socio para el descubrimiento de gas y condensado

En paralelo al avance de Sea Lion, Borders & Southern Petroleum mantiene abierta la búsqueda de un socio para Darwin, su descubrimiento de gas y condensado ubicado en la Cuenca Malvinas Sur.

La compañía británica posee el 100% del descubrimiento Darwin y contrató al banco de inversión Houlihan Lokey para conducir el proceso de farm-out, mediante el cual busca incorporar un socio que aporte capital y capacidades para avanzar hacia la evaluación y el eventual desarrollo del proyecto. Borders & Southern había señalado que Darwin despertaba interés de potenciales socios de primer nivel de la industria.

Borders & Southern aseguró que una eventual decisión final de inversión de Sea Lion podía convertirse en un catalizador para toda la Cuenca Malvinas. Borders & Southern

El descubrimiento se encuentra en aguas profundas, a unos 2.000 metros, y la compañía estima recursos iniciales in place, sin riesgo, de aproximadamente 3,2 billones de pies cúbicos de gas, además de más de 400 millones de barriles de condensado y líquidos de gas natural. La información sobre estos volúmenes corresponde a estimaciones de la propia compañía.

El CEO de Borders & Southern, Harry Baker, había señalado que “Darwin continúa despertando un interés renovado por parte de potenciales socios de primer nivel en la industria” y destacó el trabajo de Houlihan Lokey para avanzar con el proceso de incorporación de un socio. La compañía también vinculó sus perspectivas con la evolución de Sea Lion y con el renovado interés de la industria por financiar nuevos desarrollos de petróleo y gas.

Borders & Southern ya había planteado que una eventual decisión final de inversión de Sea Lion podía convertirse en un catalizador para toda la Cuenca Malvinas. En sus resultados semestrales de 2025, Baker sostuvo que la empresa observaba “las declaraciones positivas continuas de Navitas” sobre Sea Lion y los nuevos financiamientos obtenidos por Navitas y Rockhopper, y consideraba que ese proceso podía impulsar el interés sobre el resto de la cuenca.

Dos proyectos, una cuenca y una disputa que escala

El escenario petrolero alrededor de Malvinas presenta así dos desarrollos en etapas diferentes. Sea Lion avanza sin permisos oficiales de Argentina hacia la perforación de desarrollo y mantiene como objetivo la primera producción para el primer trimestre de 2028, con una segunda fase en preparación. Darwin, en cambio, continúa en una etapa de búsqueda de un socio que permita financiar la evaluación y eventual desarrollo de un descubrimiento de gas y condensado.

Para Rockhopper, el proceso de capitalización realizado en agosto permitió reforzar el financiamiento necesario para llegar a la primera producción de Sea Lion. Para Borders & Southern, el desafío inmediato pasa por cerrar un acuerdo de farm-out que permita transformar Darwin en un proyecto de desarrollo.

Mientras tanto, la disputa entre la Argentina, el Reino Unido y las empresas involucradas ingresó en una nueva etapa jurídica. El Gobierno de Milei busca frenar la explotación petrolera mediante sanciones, denuncias y mecanismos de arbitraje internacional, mientras las compañías y las autoridades británicas sostienen la validez de las licencias otorgadas por las autoridades de las islas. El calendario de Sea Lion, por ahora, permanece fijado por sus operadores en el primer trimestre de 2028.