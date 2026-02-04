Trascendieron detalles de la autopsia de Jeffrey Epstein en los últimos archivos publicados

Epstein fue encontrado muerto en su celda en agosto de 2019. Entre los archivos se encuentran informes de su salud mental, como de su autopsia y registros de sus lesiones.

E l gobierno de EEUU desclasificó fotografías con detalles de la autopsia del financista Jeffrey Epstein , quien se suicidó en la cárcel en 2019. Se trata de imágenes nunca antes vistas en las que se lo ve tendido en una camilla y siendo atendido por médicos inmediatamente después de su muerte.

Veinte imágenes, en su mayoría extremadamente gráficas, fueron publicadas como parte de un informe desclasificado del FBI, así como una autopsia y documentos internos de la prisión. Los registros se encuentran entre los millones de documentos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de EEUU en la última publicación de archivos de Epstein.

Epstein fue encontrado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019, durante su detención en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York por cargos de tráfico sexual y conspiración antes del juicio. El informe recién publicado del FBI cuenta con 23 páginas y tiene una nota de "no clasificado" estampada en cada página.

Allí, los documentos sin censura, consultados por BBC Verify, muestran primeros planos del cuello de Epstein y signos visibles de lesiones, junto a detalles de la autopsia y un informe psicológico sobre su salud mental en los días previos a su suicidio. Varias fotos lo muestran acostado en una camilla mientras los médicos intentan reanimarlo .

Se desconoce la ubicación de las fotos, pero Epstein fue trasladado a un hospital cercano tras ser encontrado, lo que indica que fue fotografiado allí. Entre los detalles, se muestran planos de su cabeza y una lesión visible en el cuello .

Partes del informe post mortem de Epstein incluyen exploraciones de dos fracturas en el cartílago tiroides en su cuello. Entre algunos de los aspectos de su detención, figura que Epstein fue puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio tras intentar suicidarse el 23 de julio de 2019 y que además acusó a su compañero de celda, Nicholas Tartaglione, expolicía acusado de asesinato, de intentar matarlo en ese momento.

En una reunión con un psicólogo al día siguiente, Epstein declaró que no tenía ningún interés en suicidarse y que sería una locura quitarse la vida, según el documento. El 25 de julio, declaró que estaba demasiado comprometido con su caso como para oponerse a él.

El compañero de celda de Epstein fue liberado el día antes de su muerte. La noche del 9 de agosto, los guardias de la prisión tampoco realizaron los controles programados para las 3:00 y las 5:00, según consta en documentos penitenciarios, y el sistema de cámaras de la unidad también estaba fuera de servicio. Su cuerpo fue descubierto durante un control matutino realizado por el personal.

Quién es Karyna Shuliak, la principal heredera de Jeffrey Epstein

Un fideicomiso del financista Jeffrey Epstein fue difundido en las últimas horas con el nombre de los beneficiarios que dejó para heredar su fortuna, unos días antes de quitarse la vida. Entre excolaboradores, familia y otras personas, la principal heredera es la última pareja conocida del criminal sexual, la bielorrusa Karyna Shuliak.

Shuliak es una ciudadana de Bielorrusia de 36 años , quien debía recibir u$s100 millones, con una anualidad de u$s50 millones a su favor y acceso a numerosas propiedades—aunque la mayoría ya había sido vendida por el patrimonio.

La mujer, quien reside en Nueva York y conocía a Epstein desde al menos 2012, fue además la última persona con quien el multimillonario habló antes de que se confirmara su suicidio en 2019.