El Senado de EEUU votará una moción para frenar la intervención de Donald Trump en Venezuela

Senadores acusaron a la Administración de engañar al Congreso por intervenir en Venezuela sin su aprobación. Para convertirse en ley, la resolución tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes.

El Senado de EEUU deberá considerar en las próximas horas una resolución que bloquearía al presidente Donald Trump de tomar nuevas medidas militares contra Venezuela sin autorización del Congreso. Partidarios de la decisión aseguran que la moción podría ser aprobada de manera estrecha.

Días después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión en Caracas, los senadores votarán sobre una de las más recientes medidas militares introducidas por la administración republicana desde el aumento de la presión sobre el militar.

Por su lado, los republicanos bloquearon todas las medidas pero la más reciente votación fue solo de 49 a 51 , ya que dos senadores de Trump se unieron a los demócratas para respaldar una resolución en noviembre.

Funcionarios del Gobierno indicaron a los legisladores en ese momento que no planeaban un cambio de régimen o ataques en territorio venezolano. Tras la captura de Maduro, algunos funcionarios del Senado acusaron a la Administración de engañar al Congreso, incluidos demócratas públicamente y algunos republicanos entre bastidores.

" Hablé con al menos dos republicanos hoy que no votaron a favor de esta resolución antes y que se lo están pensando", dijo el senador republicano Rand Paul, copatrocinador de la resolución, en una conferencia de prensa antes de la votación.

Además, Paul agregó: "No puedo garantizarles cómo votarán, pero al menos dos de ellos se lo están pensando, y algunos de ellos están hablando públicamente sobre sus recelos al respecto".

Por el momento, el partido de Trump tiene una mayoría de 53 escaños en el Senado de 100 miembros y la aprobación de la resolución sería una victoria significativa para los impulsores.

No obstante, para convertirse en ley la resolución tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, y sobrevivir a un esperado veto de Trump, lo que requeriría mayorías de dos tercios en ambas cámaras.

Donald Trump aseguró que la intervención en Venezuela puede durar años

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que la intervención en Venezuela puede extenderse durante varios años, al ser consultado en una entrevista publicada por The New York Times: "Solo el tiempo dirá".

En detalle, el entrevistador le consultó al republicano si la supervisión norteamericana se extendería, seis meses, un año o más, a lo que respondió: "Yo diría que mucho más tiempo".

"La reconstruiremos de una forma muy rentable", aseguró. Más allá del tiempo, el republicano también reveló como continuará la misión estadounidense en Venezuela y la producción del petróleo: "Vamos a usar petróleo y vamos a sacar petróleo. Estamos ‍bajando los precios del petróleo, y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente".