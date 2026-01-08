Empresas petroleras de EEUU exigen garantías para invertir en Venezuela: qué piden y los reclamos al gobierno de Delcy Rodríguez + Seguir en









Mientras el gobierno de Donald Trump presiona a las grandes petroleras para reconstruir el sector petrolero venezolano, las compañías exigen garantías legales y protección de inversiones antes de comprometer capital.

Las conversaciones entre altos ejecutivos y funcionarios de EE. UU. evidencian dudas sobre estabilidad jurídica y recuperación de activos expropiados, frenando la entrada de capital.

Las principales compañías petroleras de Estados Unidos advirtieron que necesitarán garantías legales y financieras robustas antes de comprometer inversiones significativas en el sector energético de Venezuela, en medio de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por integrar al país sudamericano en los mercados globales de energía y aumentar su producción de crudo, según informa Financial Times citando fuentes conocedoras del asunto.

Ejecutivos de firmas como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips mantuvieron conversaciones esta semana con funcionarios estadounidenses en Miami, y se espera un encuentro en la Casa Blanca para discutir estrategias que permitan reactivar la producción petrolera venezolana y atraer capital estadounidense.

El plan de la administración Trump incluye el suministro de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano a Estados Unidos, con negociaciones en curso para facilitar el acceso a los recursos energéticos del país.

Además, fuentes vinculadas a las conversaciones indicaron que Chevron está en pláticas con el gobierno estadounidense para ampliar su licencia de operaciones en Venezuela, en un intento de facilitar la exportación de crudo a refinerías estadounidenses.

Analistas del sector señalan que la infraestructura petrolera venezolana necesitará inversiones enormes, que podrían superar varias decenas de miles de millones de dólares, para volver a niveles de producción relevantes y que la seguridad jurídica sea clave para atraer capital extranjero. Las demandas de las petroleras reflejan la complejidad de reingresar en un mercado que, tras décadas de nacionalizaciones y sanciones, presenta riesgos políticos y contractuales significativos, incluso con el respaldo de Washington.