Shock petrolero global: por qué el crudo de Venezuela no compite con Vaca Muerta

Geólogos, economistas, funcionarios y ejecutivos coinciden en un punto clave: el crudo de la Faja del Orinoco no compite con el shale oil de Vaca Muerta.

Venezuela vs. Vaca Muerta. La posible reactivación del petróleo venezolano volvió a instalar el fantasma de un shock global de oferta.

La captura de Nicolás Maduro , la intervención directa de Estados Unidos en el comercio petrolero venezolano y la expectativa de una eventual recuperación de la producción en la Faja del Orinoco reactivaron un debate recurrente en la Argentina: ¿puede el regreso de Venezuela al mercado global de crudo poner en riesgo el desarrollo de Vaca Muerta?

Para un conjunto amplio de especialistas, la respuesta es clara: no hay competencia directa entre ambos petróleos . Y no se trata de una cuestión ideológica ni geopolítica, sino estrictamente técnica, económica y productiva.

Uno de los análisis que más repercusión tuvo en los últimos días fue el del geólogo Ignacio Rovira , licenciado en Ciencias Geológicas, quien desarmó los argumentos alarmistas que circularon en redes sociales y algunos medios. “ No es análisis geopolítico, no es análisis económico. Es entender cómo funciona la industria”, sintetizó en sus redes sociales, que se desparramaron rápidamente entre medios especializados en energía.

El primer punto que marca Rovira es el más básico, pero también el más ignorado en el debate público: no todos los petróleos son iguales . “El petróleo venezolano es extra pesado, con API de 8 a 14 grados, alto contenido de azufre y enorme viscosidad. No fluye naturalmente, necesita diluyentes, mejoradores y refinerías específicas. Todo eso implica costos operativos muy altos”, explicó Rovira en diálogo con la FM 99.9 de Mar del Plata .

Del otro lado, el shale oil de Vaca Muerta presenta un perfil completamente distinto: “Es un crudo liviano y dulce, con API de 39 a 42, bajo azufre y muy fluido. Se puede refinar en casi cualquier parte del mundo. No compiten, no se reemplazan y no se pisan”.

Rovira lo resume con una comparación contundente: “Decir que el petróleo venezolano tumba a Vaca Muerta es como decir que el carbón reemplaza al gas natural”.

Reservas no son producción

El segundo error habitual, según el geólogo, es confundir el tamaño de las reservas con la capacidad real de producción. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero hoy produce menos de un millón de barriles diarios, luego de una caída de casi el 75% respecto de su pico de 2005.

“Para volver a ser relevante necesita entre 80.000 y 100.000 millones de dólares de inversión y no menos de 8 a 10 años de trabajo sostenido”, advirtió Rovira. “Eso no mueve el mercado hoy, ni mañana, ni el año que viene”.

En contraste, Vaca Muerta ya produce cerca de 850.000 barriles diarios, crece año contra año, tiene inversión activa y un esquema de infraestructura en plena expansión.

“El mercado se mueve con barriles reales, no con frases apocalípticas”, insistió el especialista.

La mirada de YPF: precios, tiempos y realismo

Una visión similar expresó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en una entrevista con el stream Sello Argento, de El Cronista. Para el ejecutivo, aun en un escenario de mayor oferta global, Vaca Muerta sigue teniendo fundamentos sólidos. “Vaca Muerta es una realidad, el petróleo es una realidad. Con la inversión que estamos haciendo en el VMOS, las exportaciones van a crecer fuertemente”, sostuvo Marín.

Según sus proyecciones, hacia 2030 la Argentina podría exportar 750.000 barriles diarios de crudo, generando u$s 20.000 millones anuales en ingresos. “Las obras que se están haciendo agregan evacuación y sumarán esos u$s 20.000 millones tranquilamente”, afirmó.

Sobre el impacto de Venezuela, Marín fue prudente: “Puede haber un efecto de expectativa, pero la reconstrucción del sector petrolero venezolano lleva mucho tiempo. Está muy dejado y hay que reconstruir prácticamente todo”.

El CEO de YPF también aportó un dato clave sobre precios: “Para el presupuesto 2026 usamos un promedio de u$s 63 por barril. Las ventas de convencionales nos sirven de colchón en un año que puede tener precios bajos”.

El análisis económico: costos y curva de oferta

Desde la economía, Juan Nieve, analista e inversor, sumó otra capa al debate. En un análisis difundido por redes sociales, explicó que el mercado petrolero se acerca bastante a lo que los economistas llaman competencia perfecta. “A grandes rasgos, Arabia Saudita es rentable con un barril a u$s30, Rusia a u$s40, Vaca Muerta a u$s45 y Permian a u$s55”, detalló.

Esto implica que, ante una baja de precios, los primeros en frenar inversiones no son los proyectos más competitivos. “Si el petróleo baja a u$s 50, Permian deja de invertir. Son 13 millones de barriles diarios, mucho más que lo que Venezuela podría sumar en el corto plazo”, explicó.

Según Nieve, cualquier aumento de oferta venezolana tendería a ser compensado por una menor inversión en los yacimientos de mayor costo, generando un rebote posterior en los precios.

Neuquén: competir bajando costos, no temiendo barriles

Desde la política energética provincial, el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, coincidió en que el crudo venezolano no representa una amenaza directa para Vaca Muerta. En diálogo con EconoJournal, aclaró que el interrogante pasa más por el precio del Brent que por la competencia entre calidades.

“No tenemos temor por la competencia, pero sí trabajamos estratégicamente para reducir costos y ser más eficientes”, afirmó Medele.

La provincia impulsa un ambicioso plan de infraestructura: 264 kilómetros de nuevas rutas en 2026, mejoras eléctricas y logística optimizada, con el objetivo de reducir hasta un 20% los costos operativos de las empresas. “La batalla hay que darla en el precio”, resumió el funcionario.

Para Rovira, el cierre es categórico: “Venezuela representa menos del 1% del suministro global. Capturaron a Maduro y el Brent no reaccionó. Si no impacta el precio, el shock no existe”.

Lejos de un efecto dominó, el escenario muestra a Vaca Muerta consolidándose como un shale competitivo, con crudo liviano demandado, inversiones en marcha y reglas cada vez más claras. “Vaca Muerta no se cae”, concluye Rovira. “Se caen los presagios de quienes nunca entendieron cómo funciona la industria del petróleo”.

Por qué Vaca Muerta y el petróleo de Venezuela no compiten

Más que una discusión geopolítica o de precios, la comparación entre Vaca Muerta y Venezuela requiere entender la naturaleza de los recursos, los tiempos de desarrollo y el funcionamiento del mercado petrolero global. Ambos países producen hidrocarburos con características muy diferentes, destinados a usos distintos dentro de la cadena de refinación.

Lejos de desplazarse entre sí, esos crudos ocupan lugares específicos en el sistema energético mundial y, en algunos casos, incluso pueden complementarse dentro de las mismas refinerías.

Diferencias en la calidad del crudo Venezuela: petróleo extra pesado, con grados API entre 8 y 14 , alto contenido de azufre y elevada viscosidad. Requiere diluyentes, mejoradores y refinerías especialmente adaptadas, lo que eleva significativamente los costos operativos. Vaca Muerta: petróleo liviano y dulce, con API de 39 a 42, bajo azufre y alta fluidez. Puede refinarse en la mayoría de las refinerías del mundo, con menores costos y mayor flexibilidad comercial.



(Nota del R.: API es la medida de densidad del petróleo y sus derivados, desarrollada por el American Petroleum Institute (API))

Producción efectiva y ritmo de crecimiento Venezuela produce alrededor de 1 millón de barriles diarios, con una infraestructura deteriorada y un largo camino por recorrer para recuperar volúmenes históricos. La reactivación plena demandaría inversiones estimadas entre u$s 80.000 y u$s 100.000 millones y un plazo de entre 8 y 10 años. Vaca Muerta ya produce cerca de 850.000 barriles diarios, crece año tras año, cuenta con inversiones en marcha y con infraestructura en expansión, lo que le permite responder al mercado en el corto y mediano plazo.

Funcionamiento de las refinerías Las refinerías modernas no procesan un solo tipo de crudo: mezclan petróleos pesados y livianos. El crudo pesado aporta volumen y residuo; el liviano aporta fluidez, rendimiento y eficiencia. En ese esquema, el petróleo liviano de Vaca Muerta resulta un insumo clave para complementar crudos más pesados, como los venezolanos.

Escala global y efecto en los precios Venezuela representa menos del 1% del suministro global de petróleo y una porción mínima del PIB mundial. La captura de Nicolás Maduro y las expectativas de cambios políticos no generaron una reacción significativa en el precio del Brent, señal de que el mercado no percibe un shock inmediato de oferta. Los factores que hoy pesan sobre los precios siguen siendo la producción de Estados Unidos, las decisiones de la OPEP+ y la sobreoferta estructural.

Tiempos, riesgos y decisiones de inversión Los proyectos petroleros se evalúan por calidad del recurso, estabilidad regulatoria, costos y plazos. Los inversores que apuestan por Vaca Muerta lo hacen por su competitividad técnica y económica, independientemente de la situación venezolana. Los riesgos, los mercados y los horizontes de ambos desarrollos no coinciden.



En síntesis, según Ignacio Rovira, Vaca Muerta no depende de Venezuela ni compite con su petróleo. Se trata de crudos distintos, con usos distintos, que responden a lógicas productivas y comerciales diferentes.